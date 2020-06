Del saque somos carnecita... La verídica que no entiendo a la ‘Calavera’ de la televisión que me parece un muchacho buena gente. Su chica se va una semana con un ‘ruso’ a Dubái, viene a Lima y la recibe con los brazos abiertos y como una reina. Y lo ultimito es que la flaca se ha ido a vivir a un depa con el ‘Ken II’ de Matute, mientras él se cura del coronavirus.

Lo analizo y debe tener un serio problema en la cabecita. Y lo digo en serio porque a nadie le gusta que le tomen el pelo a cada rato. Ya muy sano. No creo que sea novio ni ‘premio consuelo’ porque ahí sí habría que llevarlo al psiquiatra. Sí, señores...

Todo se sabe. La semana pasada el comando técnico de la selección se puso las pilas y tuvo un Zoom con los entrenadores de la Liga 1. El ‘Tigre’ habló y el moderador fue ‘Juanchi’. Todo iba normal hasta que le tocó el turno a los ‘parrilleros’ que chambean en el primer puerto, Harvarting y el Misti. Todos le ‘reventaron cuetes’ al bravo de la selección y la cosa se vio tan ‘patín’ que hasta el ‘Ciego’ se aburrió. Esos son de una sola ida y no como los de acá que entre ellos mismos se ponen cabe, meten ‘puñales’ y serruchan los cargos. Así es...

El nombre de Aldair Rodríguez está en resaltador en la agenda de varios clubes, pero en Juliaca se malearon con el precio del pase. Lo tasaron en 150 lucas gringas y nadie quiere pagar capricho ahora que las monedas están escasas. El morocho está volando, pero parece que hay una oferta del extranjero y por eso no manda a la mela a su presidente, que no le paga ni lo deja libre. Hay que dejar la chamba cuando tienes las cosas seguras y no por rumores y promesas. Y no va a ser...

Un abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia de Joel Chicoma, quien ayer nos tomó la delantera. El ex ‘U’, León, Inter de San Borja y Ciclista ya está al lado de Papalindo y seguro que arriba se juntará con su cuñado ‘Chamuco’ Eugenio. Mucha resignación a los suyos... Me voy, soy fuga.