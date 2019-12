Del saque somos carnecita... En las calles, oficinas, huariques y redes sociales continúa caliente la final de la Liga 1. Muchos dicen que Binacional campeonó porque tuvo ayuda de la altura y creo que es restarle méritos a un equipo que también supo sacar puntos de visita. Si la altitud jugara, Bolivia y Ecuador clasificarían siempre al Mundial. Binacional, Melgar y Sport Huancayo pelearían el título todos los años. Y Unión Minas, que jugaba a casi 4,300 metros -unos 500 metros más que Juliaca- no hubiera descendido.

Desde un principio las reglas son claritas. Alianza Lima no tuvo la lucidez, tranquilidad y buen juego para remontar el 4-1 ante un equipo que el domingo no realizó su mejor presentación. Apostó al pelotazo, al guerrazo, a los bombazos al área y esperar el error rival, como si no hubiera ensayado otro guion durante la semana. Así consiguió el 2-0: una falla y un autogol. Ese estilo le dio resultado en 2017 cuando se llevó el Apertura y Clausura, pero no siempre te liga. Así es...

La firme que el fútbol de Donald Millán me hace recordar al que tenía Marco Valencia. Hace años se jugaba a otro ritmo, les bastaba con la rapidez mental, pero ahora el futbolista debe ser un atleta, correr, marcar, atacar, ser polifuncional. Yo no le veo esas características al ‘Mago’. En la altura, los rivales no te aprietan, tienes espacios para pisarla y tocarla. El domingo en Matute quedó al debe, cada vez que la tocó, la pelota le quemó, no apoyó en la marca y nunca le vi un pase en profundidad. En River, el volante Nicolás de la Cruz marca más que un lateral y ‘Nacho’ Fernández es una salida clara. El ‘Pato’ no podrá ‘cafichear’ en Ate. Curuju...

Desde ahora los representantes peruanos en la Libertadores y Sudamericana deberán preocuparse por reforzarse de la mejor manera. Estamos hartos de papelones, de ser el hazmerreír del continente. Que Juliaca se ponga las pilas y remodele su estadio pronto si no quiere que Binacional vaya a jugar a Arequipa. Alianza debe aprender de sus errores para no hacer un solo punto en la Copa. Cristal no irá lejos si sigue apostando por veteranos que corren más lentos que una tortuga. Y Universitario, solucionar de una vez sus problemas administrativos porque solo tendrán debut y despedida. En el torneo local, a varios les alcanza, pero la competencia internacional es otro level. Espero que no sea una nueva pesadilla. Sí, señores... Me voy, soy fuga.