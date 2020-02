Del saque somos carnecita... Me voy a pronunciar sobre el caso de ‘Cuto’ y su sobrino la ‘Foquita’. Yo la tengo muy clara. Mi madre va a ser mi madre hasta el último día de mi existencia. Mis hijas también. Mi mujer no sé. Yo la amo. Ella me ama. Pero uno no puede asegurar nada simplemente porque la vida da muchas vueltas y es muy cambiante. He visto casos de matrimonios de 30 o 40 años que se han venido abajo porque a uno se le calentó la cabeza. Y estamos hablando de gente sana. Lo que quiero decir es que la sangre es la sangre. Y así te hagan una transfusión, los llevas en las venas. La gratitud es la memoria del corazón. Y Lucho siempre vio por su ‘batallón’. Sí, señores...

Así que ‘Panchito’, el ‘barbón de la pelotita’, anda perdidamente enamorado de una chibola de Lince. Me cuentan que se escapa a comer cebichito al barrio y luego se la lleva a hablar entre 4 paredes. O sea, le llena el estómago para que pase ‘casting’ para una película. Huuuuummmmm...

Me avisan que ‘Cachurrito’ está mirando a donde no debe. Se está haciendo el romántico con una mamasota de nombre Estefany, que vive en la tierra del ‘Misti’ y trabaja en una empresa de telefonía. Con el tango de comprar un paquete, le escribe más de la cuenta. Lo malo que es casada y cuidado que el ‘duro’ pega fuerte. Nooooo...

La ‘Mosca’ no quiere aceptar que ya subió al sexto piso, o sea, base 6. El DT sale a caminar por San Isidro y usa jeans rasgados. Se pasea elegante, acude a donde lo inviten y le encanta achibolarse, para poder seguir escaneando universitarias. Rexuxa... Me voy, soy fuga.