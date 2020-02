Parecía casi todo cantadito en la entrega número 92 del Oscar, pero al final hubo una mayúscula sorpresa que prácticamente nadie la esperaba y ha roto todos los esquemas al ser la primera vez que ocurre en la historia del evento más trascendental de Hollywood. El hecho de que una misma producción gane los premios de mejor película y mejor largometraje internacional. La estupenda cinta surcoreana ‘Parásitos’ lo ha logrado y pareciera dar inicio a una apertura de cara al futuro del cine mundial desde la mirada de la industria hollywoodense. Una suerte de cambio y mayor integración e internacionalización de otras culturas. La mexicana ‘Roma’ dio la clarinada el año pasado. Además, la película de Bong Joon-ho obtuvo los trofeos al mejor director y mejor guion original, venciendo en este último rubro a Quentin Tarantino por ‘Había una vez... en Hollywood’, que era el más voceado inicialmente.

Aparte de este tremendo mazazo ocurrió lo que estaba planificado. Una repartición de premios más o menos equitativa para que la mayoría se vaya contenta. ‘El irlandés’ no ganó nada, pero su director Martin Scorsese fue merecidamente ovacionado tras el triunfo de Bong Joon-ho como realizador, quien sostuvo que el veterano cineasta lo inspiró a seguir la carrera y estudió varios de sus filmes en la universidad.

La sobrevalorada ‘1917’ solo ganó en las categorías técnicas que ciertamente merecía (fotografía, efectos visuales y mezcla de sonido). Los actores y actrices previamente anunciados como seguros ganadores consiguieron sus respectivas estatuillas doradas: Joaquin Phoenix (‘Guasón’), Renée Zellweger (‘Judy’), Brad Pitt (‘Había una vez... en Hollywood’) y Laura Dern (‘Historia de un matrimonio’). Competentes todos, aunque me sigue pareciendo muy discutible lo de Phoenix.

A la muy buena ‘Contra lo imposible’ le dieron dos premios también técnicos (edición y edición de sonido) y 'Guasón’ se alzó con un segundo Oscar a la mejor música. Discutible igualmente. ‘Había una vez... en Hollywood’ se adjudicó otro Oscar, al mejor diseño de producción. Como para que Tarantino sonría un poco. No fue su noche, sin duda. Y los galardones consuelo fueron para ‘El escándalo’ (maquillaje y peinado), ‘Jojo Rabbit’ (guion adaptado) y ‘Mujercitas’ (diseño de vestuario).

Curiosamente, la apertura que supone el éxito de ‘Parásitos’ no alcanzó a la categoría de mejor filme de animación, pues nuevamente Pixar y Disney, con ‘Toy Story 4’, recibieron el trofeo. Nadie puede negar que esta cinta es buena, pero habiendo entre las candidatas producciones igual de sólidas o superiores, como ‘Mr. Link’ o la francesa ‘¿Dónde está mi cuerpo?’, hubiese sido saludable optar por el cambio y premiar a otro estudio o nacionalidad.

Lo que me queda como conclusión es que el gran perdedor de la velada fue Scorsese. Sin embargo, el maestro lo ha tomado deportivamente. Y sigue en carrera. Está preparando un nuevo proyecto para el 2021: ‘Killers of the Flower Moon’, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.