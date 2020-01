Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un bistec a lo pobre con ensalada fresca y, para la sed, una chicha fresquecita. “María, ayer en Huancavelica fue capturado Jimmy Porras Camac, el salvaje de 26 años que en un hostal de Huancayo agarró a golpes a su pareja a quien, encima, le rompió una botella de cerveza en la cabeza. Las imágenes de la cobarde agresión han sido vistas por todos y causaron enorme indignación. Hasta ayer el paradero de ambos era desconocido, pero cuando fue detenido se descubrió que ¡estaba con su víctima! La policía cree que ella permanecía a su lado por propia voluntad. Increíble. Definitivamente, esa es una relación tóxica que podría acabar en muerte. Los expertos dan consejos para no elegir a controladores ni a violentos:

- No te apures al escoger pareja: Es un error estar con alguien por miedo a estar sola o solo porque un hombre te presta atención. Es importante fijarse en la personalidad del pretendiente.

- Aléjate de los celosos, posesivos y borrachos: En una relación se debe respetar los espacios de la pareja. Ponte alerta si él es controlador, te dice quiénes deben ser tus amigos y quiénes no, qué debes vestir y siempre quiere saber dónde estás y qué haces. No le gusta que salgas con tus amigas. Esos y los que abusan del alcohol no cambian, empeoran con los años.

- Quiérete más: No toleres a alguien que acostumbra hacer o decir cosas que te hacen sentir mal. A esos les gusta provocar miedo en la pareja, a la que pueden empujar, golpear o amenazar con hacerlo.

-No permitas que te hagan sentir ‘chiquita’: Los manipuladores ofenden y critican a la mujer para hacerla sentir estúpida por sus ideas o acciones. Lo mismo hacen con los hijos cuando llegan a tenerlos.

- No cedas a las presiones. Los malos hombres no dudan en ejercer presión en su pareja o en otras mujeres para tener sexo cuando ellas no quieren. Ninguna mujer debe aceptar tener relaciones íntimas solo porque su pareja ‘lo quiere’ o ‘necesita’. ¿Y los sentimientos de ellas no importan?

- Los padres tienen mucha responsabilidad: Los hijos aprenden los comportamientos que tendrán en pareja viendo a sus padres. Si el papá no respeta a la mamá, a quien humilla, grita, insulta o golpea, para las hijas será normal si un tipo las trata igual. Los hijos hombres harán lo mismo que el papá cuando tengan una enamorada o esposa. Pero si los padres se respetan, se preocupan el uno por el otro, se aman, se valoran y aman a sus hijos, estos los imitarán cuando de grandes y será más difícil que se conviertan en víctimas o victimarios”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.