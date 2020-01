Del saque somos carnecita... Por siaca, le abrieron los ojos a ‘Aladino’. Juega y ‘liquida’ con cumbia de fondo. Se mete sus ‘bombas’ con los músicos de ese género y por eso le han pedido que arme un grupo para que sea el dueño, productor, promotor y padrino. Él ha dejado a su causa trujillano para que seleccione a la gente y parece que va a invertir. Ajá...

El ‘Mudo’ empezó a despedirse de las vacaciones y se arrancó a un lugar ‘caleta’, donde llegue y no levante polvo. Ayer, con la familia, estuvo en el centro de esparcimiento ‘Chepita Royal’, donde tocan orquestas salseras, ubicado en Puente Piedra. Calladito y sin hacer bulla se tiró a la piscina. Así es...

El ‘Rei’ en su mejor momento con su ‘patrona’ y sus hijos. Recibió el 2020 en Tumbes. Festejaron de lo lindo y cuentan que apenas probó trago. Se ha tomado en serio empezar derecho este nuevo año. El Sport Boys se equivocó en soltarlo. Es cierto que no sostiene el ritmo todo el partido ni marca, pero en 20 minutos te cambia la historia de un partido porque es el diferente. Y no va a ser...

Me avisan que le partieron el corazón al lateral rapidísimo. El zambo seguía escribiendo y timbrando a una argentina con pinta de nena que en one le contestaba que ya estaba comprometida. El hombre le decía que eso era mentira y la rubiecita publicó una foto junto a su galán en Instagram. Pensó que era el duro y al final ha sido uno más en la lista. Curuju... Me voy, soy fuga.