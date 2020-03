HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de Chollywood... DIEGO CHÁVARRI se fue a Cancún a celebrar sus 31 años. El ‘diablito’ jura que los festejó solo con amigos porque anda ‘solterito’. Esteee... Quien también estuvo apagando velitas fue DOMÉNICA DELGADO y lo hizo con sus ‘pinkys’. Manya...

NATALIE VÉRTIZ confirmó que su relación con YACO marcha muy bien y que mantienen los planes de agrandar la familia... La mexicana BRENDA ZAMBRANO, novia del ‘Potro’ GUTY CARRERA, compartió un video luciendo el uniforme de las ‘guerreras’. Hummm...

JOTA BENZ contó que en el colegio era enamorador y que escribía cartitas iguales a todas las chicas que deseaba conquistar. Pillín... MAGALY MEDINA voló al sur para pasar un día de playa en casa de MARÍA PÍA COPELLO. Asuu...

EVELYN VELA anda sufriendo, pero no por penas de amor, sino porque decidió borrarse un tatuaje que tenía en el pie. Auch... LUCERO JARA, la joven que ampayaron con PEDRO GALLESE, dijo en el programa de Magaly que no quería hablar del tema y que la culpable de lo que pasó fue ella, por salir. Hummm... Somos fuga porque mi amorcito se alucina médico y hoy me chequea completita... Suuuaaaveee.