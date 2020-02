Del saque somos carnecita... Estoy pensando y pensando qué puedo rescatar de la Sub-23 de Nolberto Solano y la verdad que no encuentro ni mela. Quizá solo chispazos de Fernando Pacheco, alguna atajada del arquero Renato Solís y me quedo corto. Esto en el plano individual. En el colectivo ni siquiera hubo trabajo de pelota parada. El triunfo ante Paraguay fue un accidente por dos errores groseros del arquero guaraní y un autogol de su lateral izquierdo. La razón del fracaso es muy simple. ¿O no hay jugadores ni futuro? ¿O no tuvimos entrenador? Yo creo que las dos cosas. Si Bolivia nos ganó, ya estamos en la lona. Ñol tuvo los Panamericanos y Preolímpico para demostrar su capacidad, recorrido en las aulas y canchas porque fue un crack como jugador. Puedes ganar, empatar o perder, pero muestra alguito, una idea, señas de un estilo. Nos eliminaron y las palabras sobran. Sí, señores...

Lo dije hace un par de semanas, el día de la presentación, Alianza se ha reforzado bien de mediacancha para arriba. Atrás es una mazamorra, un flan, una gelatina de sobre. Su línea es una película de terror, un peligro, un parto, porque solo el venezolano es veloz. Yo insisto, retrocedo al ‘Patrón’ Ascues y que de una vez lo tiren al ruedo al ‘Mudo’ Rodríguez. Es la única solución y con una defensa de cuatro. Felizmente falta para debutar en la Copa, donde somos ‘lornas’ hace años. Y una cosita, que hayan gastado una millonada no te garantiza que serán campeones en el medio local ni tampoco que van a guerrear en la Libertadores. El equipo tiene que acomodarse para competir en ambos torneos. Curuju...

Ya me contaron que el ‘Tigre’ tiene que sentarlos a conversar a dos jugadores. Parece que mandará a la ‘Pulga’ a que rece 50 ‘Santa Marías’. Es que el chato se ha levantado a una examiga cariñosa del zaguero y, por eso, se han dejado de hablar. Hummm...

Me cuentan que en un popular club los nuevos administradores echaron a los que tenían la seguridad del estadio y han contratado unos tíos que son especialistas, pero en llenar crucigramas. Lo malo que por ellos pagan 20 mil soles mensuales. Alguien está chapando lo que no debe. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.