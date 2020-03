Del saque somos carnecita... Un consejo hasta de un conejo. Ya me contaron que el ‘Orejas’ no escucha a nadie. Le está confiando plata al patita que lo llaman como al amigo de ‘Kiko’ y era el ‘chaleco’ de varios jugadores que viven en el extranjero. Es el mismo que el ‘Ruso’ mandó bien lejos porque lo peló con unas monedas cuando le ordenó unos encargos. Le han dicho que se abra de ese tipo, pero no hace caso. Guerra avisada...

Me avisan que el ‘Rei’ sigue insistiendo con una mamacita cuyo nombre empieza con O de Oriana. Aseguran que se le está escapando de las manos y le escribe hasta desde su casa, corriendo el riesgo de que su ‘patrona’ lo lea y lo encuentre infraganti. La firme que como lo han arrochado, ya se puso loquito por tenerla en sus brazos. Le encanta lo complicado, lo prohibido. Noooooo...

Lo vi a Josepmir Ballón disfrutando del mar en la playa ‘Caballeros’ en el sur de Lima. Estaba con sus retoños y full gaseosa. Cuida el físico y eso que es su día libre. El volante se acuesta a las 9 todas las noches, mientras otros van de boleto a los entrenamientos. Qué feo...

‘Solanito’, ex ‘U’, Boys, Aurich, Huaral, ha invertido bien sus ahorros. Ha inaugurado un instituto de inglés en San Juan de Miraflores. El hombre maneja bien el español y la jerga, pero quiere que la chibolada se prepare para el futuro. Vale... Me voy, soy fuga.