Del saque somos carnecita... La firme que lo de Binacional fue escandaloso. Así como aplaudí que de Copa Perú saltó a ganar el título nacional y luego a la Libertadores, hoy se me cae la cara al ver cómo jugaron, la pena que daban y la poca rebeldía para frenar a River Plate. Los argentinos entrenaron, algunos ni querían entrar a las duchas, porque no habían sudado. Eso no se olvida nunca más. Menos mal que el estadio estaba vacío. Si sin público se asustaron, con gente entraba el doble de goles. El fútbol peruano quedó por los suelos. Y no va ser...

Lo de Manco es un caso. Lo humillan y él se pone a corretear a un jugador argentino para pedirle su camiseta y encima se luce en sus redes. Un verdadero profesional escondería la cabeza por tremendo papelón. Así es...

Pero qué se puede esperar si el jefe de equipo había sido denunciado por pedir plata a los chibolos que buscan un lugar en la reserva. La denuncia la hicieron los padres de familia y los dirigentes salieron con que estaba separado, pero fue con la delegación y no consiguió hotel y demostró su incapacidad. Todo está de cabeza....

La firme que el más preocupado es el ‘Tigre’ porque sabe que cada vez se reduce más el universo de jugadores y se viene lo más difícil, porque se van los que nos clasificaron y no queda nada atrás. Sí señores... Me voy, soy fuga