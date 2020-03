Del saque somos carnecita... Yo me pregunto: ¿El ‘Tigre’ aceptaría rebajarse el sueldo en estos momentos del coronavirus? No le afectaría mucho con las más de 200 lucas gringas que se lleva limpiecitas al mes. Su comando técnico, donde ha llevado hasta a sus vecinos como analistas de videos, debería hacer una ‘chancha’ y donar mascarillas, guantes o víveres a la gente necesitada. En Uruguay, al maestro Óscar Washington Tabárez, que ha clasificado a la ‘Celeste’ a varios mundiales -cuarto en Sudáfrica 2010- y campeón de la Copa América 2011 en Argentina, le han congelado su contrato y cobrará un seguro de desempleo que otorga el Estado. El tío calladito acató la medida. Ah, y la relación con el ‘Ciego’ es con ‘coba’. Cada uno cuida lo suyo. Se dan por lo bajo, pero son diplomáticos. Y no va ser...

Me da pena ese ‘Chato’ con bigotitos que lloró en todas sus despedidas. No tiene bandera, códigos, ni mela. ‘Ñol’ estaba declarando en la radio después de su ‘rochezazo’ y él ya tuiteaba que estaba dispuesto a servir a su país. Solano seguía en el puesto y se ofrecía y regalaba mal. A mí no me sorprende su actitud, porque sus mismos antiguos compañeros no hablan bien de él. Lo tienen tarifado como cuando llevaba másters a provincias y los ‘mangueaba’. O cuando en su época de pelotero convocaba a sus periodistas de confianza para limpiar su imagen y echar a la gente. Yo no invento ni insulto, porque no es mi estilo. Solo relato y refresco hechos reales. Sus propios colegas lo cuentan. Rexuxa...

Ese Pablito es el más vivo de todos. Ha ‘pasado piola’ como toda su vida. Con su cara de buenito y caballerito es suficiente para campeonar ‘solapaza’ con unas señoras mujeronas. Tiene su mérito y las cosas como son, porque desde jovencito ha tenido sangre con las chicas y es el ‘duro’ de una rubia que no lo olvida. Siempre le gustó el perfil bajo, caminó por la sombrita y por eso muy pocas veces lo ampayaron. El viernes, mientras su amigo ‘pechaba’ a los policías y la prensa, lo mirábamos por televisión cómo se iba por un costadito. Tiene experiencia en la ‘canallada’, pero debería trasladarla a su carrera de entrenador porque en Cristal, Piratas y Grau ha sido un desastre. Así es... Me voy, soy fuga.P