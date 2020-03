HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La modelo PAULA ÁVILA contó que está solterita y sin apuro de encontrar a su ‘media naranja’, tras romper palitos con el periodista deportivo MICHAEL SUCCAR. Manya...

BRUNELLA HORNA tiró la casa por la ventana y celebró su cumpleaños el fin de semana en su casa de Punta Hermosa, pero luego fue a seguirla a una discoteca del sur, donde llegaron sus ‘pinkys’ JAZMÍN PINEDO y el ‘ZORRO ZUPE’. Bien ahí...

El modelo ‘COTO’ HERNÁNDEZ, apenas terminó sus shows en Perú, agarró sus maletas y viajó a su tierra Costa Rica para engreír a la sobrinita. Tío chocho... SEBASTIÁN LIZARZABURU, más conocido como ‘El hombre roca’, subió en sus redes unos videos disfrutando de un día de piscina con su hija Maia. Al parecer, las cosas con ANDREA SAN MARTÍN marchan bien porque antes solo podía verla en la casa de la ‘ojiverde’. Hummm...

MANOLO ROJAS dijo que le gustaría volver a ‘De vuelta al barrio’ con su personaje de ‘Muqui’ y no cree que se sienta la ausencia de Tatiana Astengo y Erick Elera porque los guionistas siempre tienen un ‘as bajo la manga’. Eso... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree mecánico y dice que esta noche me afina las tuercas... Suuuaaaveee.