Del saque somos carnecita... Nada está dicho. Alianza ganó los primeros 90 minutos. Lo hizo luchando hasta el final, sin tirar la toalla, aprovachando una desconcentración de Cristal, que ya pensaba que se llevaba el empate de Matute. El miércoles se define todo y ahí no habrá margen de error. Ayer fue un partido con emociones, donde Gallese atajó de todo en el primer tiempo y el ‘Pato’ Álvarez hizo lo mismo en el complemento.

Bengoechea movió mejor sus piezas con el ingreso de ‘Cachito’ Ramírez y Joazhiño Arroé; en cambio, la ‘Muñeca’ Barreto le bajó las revoluciones a su equipo cuando ingresaron Lobatón y Herrera, a quien le costó demasiado volver después de siete meses de para. Alianza llegará a la revancha con la tranquilidad de haber ganado. Cristal deberá vencer por dos goles de diferencia como mínimo si desea clasificar a la final. Así es...

La firme que el ‘Profesor’ se jugó todo alineando a Gallese como titular y salió airoso. El portero demostró personalidad y madurez deportiva, esa que le vemos cuando se pone la ‘Blanquirroja’. El ‘ampay’ que le movió el ‘bobo’ y se trajo abajo su matrimonio no le afectó en lo profesional, como debe ser. Fue figura en el partido y sacó varias con destino de gol. Nunca escuchó los gritos y provocaciones de los hinchas rivales. Y no va cher...

Me reafirmo, para mí Messi es el mejor del mundo. Se metió un golazo en el Atlético-Barcelona corriendo, generando, tocando y definiendo con calidad. Lleva como 10 años en el top ten del fútbol mundial y sigue soñando con gloria como si fuera un chibolo que recién empieza en la pelotita. Por eso hoy será premiado con su sexto Balón de Oro, uno más que Cristiano Ronaldo. Quiéranlo o no, Leo es una leyenda en la historia del fútbol. Sí, señores...

Felicitaciones al Deportivo Llacuabamba, que por primera vez jugará en Primera División. Se consagró campeón de la Copa Perú y será el tercer representante de La Libertad en la temporada 2020. Ojalá que sus directivos se pongan las pilas y no se conformen con el ascenso. Esto no termina aquí. Basta ya de equipos ascensoristas y dirigentes que llegan a hacer negocio y llenarse los bolsillos. Que los ‘mineros’ inviertan en buenos fichajes y sueñen con un torneo internacional. Así es... Me voy, soy fuga.