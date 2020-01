A muchos les ha sorprendido que el partido Unión Por el Perú (UPP), vientre de alquiler del líder etnocacerista Antauro Humala y quien fue impedido de participar en las elecciones del último domingo, haya llegado a meter, al menos, 17 congresistas. Me escriben lectores jóvenes para que les cuente más detalles de la familia Humala, por ello ingreso al túnel del tiempo.

Este Búho conoció a los Humala por las dos campañas que me tocó cubrir. Allí me di cuenta que don Isaac, el patriarca, adora a su hijo Antauro. En conversaciones familiares hasta le dice ‘héroe’ y se sigue expresando muy mal de Ollanta tras su paso por Palacio de Gobierno, ya que considera que hizo un mal gobierno y no reivindicó al etnocacerismo.

Para comprender un poco más, debemos conocer quién es Isaac Humala. Nació en un pueblito de la sierra de Ayacucho, Oyolo, en tiempos que los terratenientes eran los dueños no solo de la tierra, sino también del ganado, cultivos y hasta de los mismos comuneros.

Como muchos hacendados serranos, su padre mandó a Isaac a estudiar Derecho a Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí el inquieto joven no solo siguió leyes, sino que se inscribió en el clandestino Partido Comunista, donde se dedicó a leer filosofía, historia griega, literatura marxista y, casi al terminar la carrera, fungió de ‘responsable’ de una facción comunista de ‘cachimbos’, la célebre célula ‘Cahuide’ (nombre propuesto por el mismo Isaac). En sus filas estaban nada menos que un jovencito miraflorino Mario Vargas Llosa, el hoy sociólogo Héctor Béjar y el desaparecido periodista Félix Arias Schreiber.

Vargas Llosa lo recuerda en su libro autobiográfico ‘El pez en el agua’: ‘Venían a darnos charlas o consignas los responsables como el animoso Isaac Humala, en cuyos discursos hablaba infaliblemente de los Ilotas de Grecia y de la rebelión de Espartaco...’.

Don Isaac, luego, militó en el MIR de Luis de la Puente Uceda, que inició la lucha armada, pero se retiró porque consideraba que no se debía luchar contra el Ejército, sino que había que infiltrarse en él, ‘porque en el Ejército hay militares héroes como lo fue Andrés Avelino Cáceres’. Fue allí donde se le ocurrió hacer que sus hijos mayores ingresaran a la Escuela de Oficiales del Ejército. Quería que cumplieran la labor que no pudo concretar el general Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, al fundar el Partido Nacionalista, don Isaac impregnó a su movimiento el tinte racista del que hablábamos, al reivindicar como clase dirigente a la ‘raza cobriza’.

Para el patriarca de los Humala es Antauro quien encarna mejor su ideología y es más ‘consecuente’ que Ollanta, quien, según la ensalada cerebral que tiene, ‘traicionó al pueblo’. Su esposa, doña Elena Tasso, también engreía a Antauro y, alguna vez, compartió con él sus amenazas homofóbicas. “Con dos homosexuales que se fusilen, ya no se vería tanta inmoralidad”, sentenció.

Pero el grado de fanatismo de la familia Humala se elevó a decibeles incalculables cuando al expresidente y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, se les vinculó con los millonarios sobornos de Odebrecht. Desde la prisión, Antauro le escribió una carta a Ollanta: “Hermano, suicídate. Es lo mejor que te tocaría hacer en caso de que tengas una pizca de dignidad”.

¡Qué tal familia! Hoy está claro que Antauro utilizó UPP como un trampolín, pero no a la fama, sino en busca de su libertad. No olvidemos que purga condena por el ‘Andahuaylazo’, donde perdieron la vida cuatro valientes policías. El virtual congresista electo por esta agrupación, Virgilio Acuña, sí, el hermano de César ‘Plata como cancha’ Acuña, anunció con bombos y platillos que su primer proyecto en el nuevo Congreso será para pedir la amnistía del líder etnocacerista. Es más, Acuña reveló que Antauro está muy entusiasmado. Y cómo no va a estarlo, si podría de algún modo burlarse de la justicia y así buscar la Presidencia de la República en los comicios generales del 2021. Apago el televisor.