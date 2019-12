Este Búho sigue pisando el acelerador en su ranking de fin de año. Por si acaso, estoy con el celular apagado, así que no me llamen. Solo una recomendación: el que se pica, pierde.

- EL CÍNICO DEL AÑO: César Villanueva movió cielo y tierra para ‘vacar’ a PPK, porque ‘estaba vinculado’ a la corrupción de Odebrecht y resultó que Barata le entregó más de 400 mil dólares. Su codinome ‘Curriculum Vita’ lo delató y todavía quiso jugarle chueco a la Justicia al buscarse un ‘topo’ en el Equipo Especial Lava Jato, por lo que terminó en la cárcel.

- LA AGENCIA DE EMPLEOS: La exministra de Salud, Zulema Tomás, fue obligada a renunciar por nombrar como jefa en un hospital a la suegra de su hijo. Y por si fuera poco, también salvó al suegro de su hijito del despido, pues trabajaba en el mismo nosocomio y fue denunciado por abandonar el consultorio en horas de trabajo para atender en las clínicas particulares que funcionan al frente. Inaudito.

- LA PESTILENCIA: En enero se produjo una catástrofe en San Juan de Lurigancho al colapsar el gigantesco colector de aguas servidas ubicado en la Estación Pirámide del Sol del Metro. Doscientos cuarenta y cinco viviendas de una urbanización fueron inundadas de madrugada por ríos de desagüe y residuos fecales. El alcalde Alex Gonzales denunció que Sedapal sabía que los trabajos de una excavadora dañaron seriamente el colector y no hizo nada para reparar la peligrosísima avería. Increíble.

- EL EJECUTOR DEL AÑO: Carlos Neuhaus fue el responsable de que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 fueran ‘los mejores de la historia’. En solo dos años entregó las obras que estuvieron en papel y hasta le ahorró al Estado más de 700 millones de dólares. Palmas.

- LA FANFARRONADA: La de Salvador Heresi, la noche de la disolución del Congreso. ‘Aquí los congresistas nos atrincheramos y nos tendrán que sacar a balazos’, gritó, alucinándose ‘Rambo’. A las horas se fue por la puerta falsa y regresó calladito a sentarse en la Comisión Permanente.

- LA PATINADA: La del entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarry, que destituyó en Año Nuevo a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. La rápida movilización ciudadana a nivel nacional desde la madrugada del nuevo año obligó al controvertido fiscal a reponerlos. La calle debe estar alerta.

- EL CALENTÓN: Yonhy Lescano fue acusado y suspendido en el Congreso al ser denunciado por una locutora radial, por acoso sexual. El puneño le escribía a medianoche, fogoso: ‘¿Estás sola, ya en la camita, desnudita? ¿Cómo va esa delantera? Muéstramelas, para ver si acierto’. Ayayayyy.

- LOS CHISTOSOS: Jorge Barata y sus compinches de Odebrecht, que le ponían ‘codinomes’ (apodos) a los corruptos a los que entregaban las coimas y cuyas chapas y montos eran consignados en servidores encriptados. Uno de los más ingeniosos fue el de José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, a quien llamaban ‘Bandido’ porque andaba con un arma de fuego.

- El cara de palo: El abogado Horacio Cánepa recibió cuatro millones de dólares de Odebrecht por ayudarlo a ganar 26 laudos ‘aceitando’ a los árbitros que fallaban a favor de la constructora contra el Estado. Los letrados a los que sobornó están presos y ‘Almohadita’ Cánepa está como ‘colaborador eficaz’, libre y feliz como una lombriz.

-El templado: De lejos, la ‘Foquita’ Farfán, quien después de que en ‘El valor de la verdad’ un arquero de segunda revelara que lo ‘partió’ con su novia Yahaira, decidió terminar con ella. Sin embargo, este año, para sorpresa de propios y extraños, Magaly lo ampayó con la cantante y se lució viajando con la familia de la ‘Totó’ a Cuba y Miami como dos tortolitos.

Me voy pero mañana continúo más bravo que nunca con este ranking que tiene para rato. No me busquen que estoy en una playa caleta del sur. Apago el televisor.