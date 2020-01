Este Búho inició el año con una maratón de Netflix. Escogí la serie española ‘Vis a Vis’, estrenada en el 2015. Se trata de un crudo drama policiaco y carcelario. A diferencia de otras series del género, como la celebrada ‘El marginal’, producción argentina que se desarrolla en el claustrofóbico penal de San Onofre, en ‘Vis a Vis’ no solo estelarizan las reclusas, los carceleros, la directora y un astuto detective que investiga un millonario robo donde están implicadas varias presas, sino también se unen a la trama los familares de la protagonista, Macarena (Maggie Civantos), y el amante egipcio de una peligrosa reclusa llamada Zulema Zahir (Najwa Nimri).

Macarena es la ingenua hija de un policía retirado y una ama de casa, con un hermano a punto de casarse. Una típica familia de clase media. Ella les comunica a sus padres que se va a embarcar en un crucero, en un viaje de placer, pero en realidad está presa acusada de varios delitos de robo y desfalco en la empresa donde trabajaba. La chica es inocente, pero cayó en la celada de su jefe y amante cincuentón, quien la manipuló para que moviera las cuentas y transfiera el dinero a cuentas secretas que él maneja.

En las investigaciones embarra a su amante y esta cae derechito en ‘Cruz del Sur’, un penal regido por una directora que trata de implementar un régimen carcelario acorde a los avanzados estándares de países escandinavos. Y tiene entre sus colaboradores a un médico violador de internas. Asimismo, el penal es dominado por una reclusa peligrosísima de ascendencia árabe,

Zulema, quien no vacilará en asesinar a otra presa que robó 9 millones de euros y mantenía escondida la información del lugar donde estaba enterrado el dinero en un chip. Da la casualidad de que Macarena es compañera de celda de la chica asesinada, llega a encontrar el chip del tesoro y comparte esa información con su padre, para que el expolicía encuentre el botín y con ello puedan pagar el millón de euros de la fianza y contratar a un buen abogado.

La serie se convirtió en un éxito a nivel mundial y ya va por su cuarta temporada. En el 2016 se emitió en Channel 4 de Gran Bretaña y la BBC compró los derechos para hacer un ‘remake’. Además, es la primera serie española en ser distribuida por la poderosa Amazon Prime Video para los Estados Unidos. ‘Vis a Vis’ se convirtió en un fenómeno de la televisión por pago en España, llegando a tener 500 mil espectadores por entrega inicialmente para la cadena FOX y luego distribuida por Netflix.

Cuando se inició la serie, se pensaba que podría ser una versión española de la serie carcelaria ‘Orange is the new black’, pero cuando se estrenaron los primeros capítulos, la serie se decantó por la ficción extrema, a diferencia de ‘Orange’ que es una adaptacion del libro autobiográfico de Piper Kierman, sobre su paso de un año por la cárcel de mujeres de Nueva York.

Si bien Macarena ingresó a la prisión siendo claramente heterosexual, se da cuenta de que en la cárcel le resulta casi imposible mentenerse aislada, sola, y prefiere, ante una larga condena, establecer una relación amorosa con alguien ante quien puede mostrar sus temores.

Además, está el doctor sicópata, obsesionado con tener sexo con Macarena de manera sadomasoquista. Sin embargo, siempre hay un carcelero humano, que aquí es Fabio y descubre la infamia que el médico comete con las internas y lo masacra. A medida que transcurren las temporadas, hasta la última, que es la cuarta, se producirá una explosiva unión entre las antiguas enemigas Macarena y Zulema. Así los creadores han dejado pie para que nuevamente regrese ‘Vis a Vis’: ‘El oasis’, de ocho capítulos. Si les gustó ‘El marginal’, se van a enganchar con ‘Vis a Vis’. Apago el televisor.