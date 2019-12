Este Búho ve la coyuntura política más movida que Shirley Arica en sus encerronas con los peloteros. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’, y darles estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

-ACLARE, PRESIDENTE: Este columnista es consciente de que el presidente Martín Vizcarra, después de su jugada maestra y darles su estocada final a las ‘fuerzas oscuras’ del disuelto Congreso, estas se quedaron con la sangre en el ojo y buscando cualquier oportunidad para insistir y pedirle su inmediata renuncia, o esperar el próximo Congreso para vacarlo. El controversial pago millonario a una empresa constructora, el último día de su gestión como gobernador de Moquegua, sin duda ha hecho que sus enemigos vuelvan a saltarle a la yugular pidiendo su renuncia. Por eso mismo debe deslindar y explicar de manera clara y contundente que no hubo ninguna irregularidad en ese pago.

- SEÑORA MENTIRA: Uno no entiende qué pasa en la cabeza de Keiko Fujimori, que se empecina en negar lo innegable. El tristemente célebre diálogo telefónico entre el ‘Hermanito’ César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo fue de antología y desnudó las oscuras intenciones de ‘bajarse’ la investigación sobre el caso Cocteles que le seguía José Domingo Pérez. “La señora quiere juntarse con usted unos minutitos en mi casa”, propone ‘Toñito’.

“Qué señora, en genérico”, interroga el ‘Cerebro’ de la corrupción. “¡La ‘Señora K’, pues! La de la fuerza número uno”. Ahora se sabe, por declaración oficial de Camayo, que la misteriosa ‘Señora K’ era Keiko. Daniel Salaverry también la echó ante la Fiscalía: “Me preguntó si podía arreglarle una cita con Hinostroza, pero le dije que no lo conocía. Luego me llamó y me dijo que ya no hacía falta, que Becerril, Miki Torres o Letona se iban a encargar porque tenían cercanía con él”. Como para cantarle el tema de Daniela Darcourt, Señor...a K Mentira’.

-DE INVESTIGADO A INVESTIGADOR: Algo huele mal en el Ministerio Público. Que el cuestionado fiscal supremo Tomás Gálvez, vinculado a los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y hoy encargado de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, haya ordenado una investigación a los fiscales José Domingo Pérez y Katia Guillén Mendoza por hechos supuestamente ocurridos hace nueve años en Moquegua, es a todas luces una venganza y una provocación de un magistrado con ‘chicharrones’ contra fiscales que combaten la corrupción en todos los frentes. Rafael Vela ya lo dijo claramente: “Es un ataque al Equipo Especial Lava Jato. Hay una animadversión personal que lo inhabilita para esta investigación”. El gato quiere hacerla de despensero.

-TREMENDO TRIBUNAL: Francamente, resulta patético el papel que viene jugando el Tribunal Constitucional, que dista de ser el máximo ente de justicia en el país, sobre todo con el nefasto papel de su expresidente Ernesto Blume. Solo en el Perú, un defensor de un condenado por lavado de activos, corrupción, desbalance patrimonial y otros graves delitos (como Carlos Burgos) pudo llegar a ser presidente del mismo. No sorprendió que el mismo presidente fundamentara la libertad de Keiko Fujimori, la receptora de más de 3 millones y medio de dólares camuflados del dueño del Banco de Crédito. Apago el televisor.