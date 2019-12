Este Búho ve el panorama político como un inmenso bufé, con platos para todos los gustos. Mark Vito devoró un lomo saltado hecho con la receta oriental de Keiko, Petrozzi saboreó una leche de tigre picante y concentrada con bastantes mariscos para que no le tiemble la voz cuando le hablen de renuncia, Lucianita probó unos chicharrones medio quemaditos y lo bajó con agüita de valeriana para poder dormir. Sé que con estas delicias se les hace agua la boca, así que les presento mis ‘Piqueítos’ que tanto reclaman.

MINISTRO EN MODO ADIÓS: Luego de que el lunes el ministro Francesco Petrozzi se mostró sorprendido y hasta indignado cuando le preguntaron si renunciaría tras la polémica destitución del presidente del canal del Estado, ayer dio un discurso en el que se quebró más de una vez y que parecía una despedida. Se le veía resignado y, en un arranque desconcertante, hasta cantó ‘La flor de la canela’. TV Perú no puede ser usado al antojo del presidente o de alguno de sus ministros. En la cobertura de informaciones debe primar la pluralidad y por eso estuvo bien que se cubra la liberación de Keiko Fujimori, lo que parece motivó el despido del periodista Hugo Coya. No se puede pretender que se entreviste a alguien porque está de mi parte y se vete a otro porque me critica. En una democracia deben estar garantizadas la libertad de expresión y la independencia. Este escándalo afecta a la imagen del presidente Vizcarra.

LA HEREDERA DE GENARO LEDESMA: La magistrada Marianella Ledesma hizo historia al ser elegida como la primera presidenta mujer del Tribunal Constitucional. Hija del recordado líder izquierdista y exsenador Genaro Ledesma Izquieta, quien falleció el año pasado, y formada en los claustros de Derecho de la Universidad de San Marcos, donde también se doctoró, se opuso firmemente a la liberación de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori. Reemplazará a Ernesto Blume, un personaje que no deja de llamar la atención de este Búho, pues ejerció como aguerrido abogado del hoy encarcelado exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, que cumple una condena de 16 años por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

LUCIANITA EN PROBLEMAS: En serios aprietos estaría la actual integrante de la Comisión Permanente del Congreso, Luciana León, ante una nueva revelación de El Comercio. Se informó que visitó las oficinas de los exministros de Economía, Alfredo Thorne y Claudia Cooper, entre el 2017 y 2018, y en una oportunidad lo hizo acompañada del entonces gerente de la Municipalidad de La Victoria, el hoy detenido Víctor Muchaypiña, quien, según el libro de ingresos, ¡se hizo pasar como trabajador del Congreso! No olvidemos que la Fiscalía investiga a León por gestionar proyectos en el Ministerio de Economía a favor del concejo victoriano a cambio de entregas de dinero de hasta 20 mil soles mensuales. En un documento de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se señala que Luciana habría sido el ‘brazo legal-político’ de la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’.

EL CAOS DEL TRANSPORTE: El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, está haciendo esfuerzos para mejorar el transporte y se le debe apoyar, pero el problema parece mucho más grande. Se han comenzado a imponer papeletas a los choferes que invadan el Corredor Azul en las avenidas Tacna-Garcilaso-Arequipa, pero los incontables colectiveros que transitan por esas vías no respetan e ingresan para dejar y recoger pasajeros. Además, este servicio informal de colectivos existe en toda la capital debido a la gran demanda de la gente, como respuesta a un insuficiente transporte público formal. Lima es la capital con más taxis en el mundo. Se calcula que hay más de 200 mil circulando y unos 70 mil son informales. Todo esto contribuye al caos vehicular. Apago el televisor.