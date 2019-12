Del saque somos carnecita...Sin barba, ni ropa de color rojo, tampoco carcajeándome como el viejito del Polo norte, llego con mi bolsa de regalos. Por todo el año que les jalé las orejas, ahora es tiempo de darles un presente...

A Paolo, un restaurante donde laven bien los vasos. Así no toma algo contaminado... A la ‘Foquita’, un USB para que almacene allí su memoria y no olvide fácilmente lo que le hizo la ‘Cotó’, a quien ahora trata como una reina... Al ‘Bravo del maicito’ o sea ‘Aladino’, un nacimiento, pero sin arbolito de Navidad. Después brinda y se pone a orinar...

A la ‘Magia’, la clave para entrar al Reniec. Se sigue confundiendo y mete a su depa chibolitas sin DNI azul... Al ‘Profe’, una nariz roja, porque tiene foto de payaso y llorón... Al ‘Nene’ que se fue en silla de ruedas, un corazón. Se puede ser mal marido, pero nunca mal padre ni hijo...

Los personajes principales del deporte 'han sido premiados' con los regalos del Bombardero. (Fotos: GEC)

Al ‘Buque’, un courrier, para que no esté enviando a sus causas a los clubes rivales a ofrecer plata para que ganen por ellos... Al ‘Amigo de Marco Antonio’, un viaje al África. Ya está demás con la ‘Misilera’ y otra mala campaña y en el Callao lo revientan...

A la ‘Hiena’, un balón para que la toque todo el día. Para que no se confunda y haga otros tocamientos indebidos... Al ‘Rei’, la suite de un hotel, para que entre con trago y se olvide de meter rones a la concentración. Por eso lo botó Vivas...

Al ‘Viejo verde’, agua para que lo pase a ‘Gilese’. Se hace el buenito, pero donde puede lo maletea... A ‘Fantasmagórico’, una plancha. Le encanta poner elegantes las camisas de sus jefes...

A la ‘Mosca’, una curul en el Congreso. Está insoportable... A la ‘Muñeca’, personalidad y un abrazo. Le obsequiaron el buzo de favor y lo dejaron seguir porque le arman el equipo... A la ‘Sombra’, un poco de vergüenza. Lo golearon 6-0 en la Sudamericana y se puso a liquidar al otro día...

Paolo Guerrero también tiene su 'regalito' del Bombardero. (Foto: GEC)

Al ‘Mudo’, la máscara de ‘care palo’. Todo el 2019 cobró sin jugar y dice que todavía no piensa en el retiro... Al ‘Piqui’, un espejo. Para que se mire y se dé cuenta que hace rato está estafando... Al ‘Rey de los bloopers’, un terrenito en algún asentamiento humano. Tuvo 3 depas y los perdió por no tener buena cabeza y juicio de alimentos...

Al ‘Cachurrito’, un detective internacional y el número del productor del programa ‘Gente que busca gente’. Su última flaca lo abandonó, se marchó a España y hasta ahorita no la ubica... Al ‘Abramovich’, un buen televisor, porque a este paso parece que el Mundial de Qatar lo verá en ‘Canadá’...

Al ‘Conejo gordo’, diploma al multifacético del fútbol. Es empresario, la pega de periodista y asesor de dirigentes... A Renzo, el hijo del dueño de las transmisiones. Premio al engreído del año. Su papá mejora el pago al club que lo contrata...

Al ‘Chucho’ y Tejadita, el agradecimiento del pueblo chalaco. Fueron fundamentales para salvar del descenso al Sport Boys... A ‘Iván Cruz’, un libro de buenas costumbres. No saludaba a nadie y creía que se merecía todo. Un burro con plata...

Al ‘Tanque roto’, un ring. Para que lo suba y le meta su chiquita al ‘Colorado’, que recibía su sobre manila puntualito en la Videna... A ‘Ven a mi casa’, nada, pero a su empresario un monumento, porque nadie sabe cómo le consigue equipo si en su mejor momento fue malo...

A ‘Supermantequilla’, un video de sus atajadas cuando era buen arquero. A ver si se acuerda y mejora su nivel... Al ‘Loco gordo’, un polígrafo, a ver si por fin acepta que sigue trampeando...

Al ‘Pituquito’, medio kilo de buen carácter y otro de carisma. Todo le jode, le incomoda, no se habla con nadie y nunca dura en ningún sitio... A Kevin, asesores y representantes que le digan la verdad. El que tiene le ha hecho creer que es Mbappé y en la final nunca apareció...

A ‘Chiquitín’, una tarjeta de un supermercado con ofertas porque no tiene otras. Inventó que lo querían de todos lados para que le mejoren el sueldo... Al ‘Maestrito’, pases para una ‘Peña’. Ese apellido le mueve el bobo. También videos de cómo trabajan los mejores técnicos del mundo. Falta que se vea su mano en la Sub 23... Mañana sigo pegándola de Santa Claus porque no se me escapa nadie... Me voy, soy fuga.