Del saque somos carnecita... La neta es que dejemos de alucinar y ese ‘tango’ de que Brasil es invencible que pase a segundo plano. Eso de que ‘Hulk’ es una mole, una roca, se verá en la cancha. Los que han jugado saben que es importante una buena masa muscular y somatotipo, pero mucho más importante es pararse bien con el cuerpo.

Es cierto que el ‘Scratch’ es un equipazo, aunque si pensamos así, mejor nos quedamos en casa y no jugamos. Lo partidos no se ganan en la previa ni con estadísticas. La verdad de la guerra está en el ruedo, donde somos once contra once y en el verde no he visto hasta ahora nadie con tres pulmones o cuatro piernas. Allí hay que planchar con alma, corazón y vida. Yo solo quiero ver a mi selección en el Mundial de Qatar y que los jugadores nos representen con valentía y orgullo. Sin complejos, ni temores. Nada más. Sí, señores...

Los únicos dos goles que recibió Brasil en estas Eliminatorias fueron los que le marcó Perú en el 2-4 en Lima. Un primer tiempo donde jugamos con intensidad, concentraditos, serios y dándoles de su propia medicina. Esa es la receta y hay que mantenerla los 90 minutos y más que dure el partido.

La selección peruana logró recuperarse en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2002 tras vencer en un discreto partido a Venezuela. Ahora buscará obtener otro resultado positivo frente a Brasil.

En estos últimos años, hemos enfrentado tanto a la ‘verdeamarela’ que una se nos tiene que dar. Y cuidadito que también juegan el VAR y los árbitros. Ya tenemos experiencia y que nada nos sorprenda. Así es...

ME PREOCUPA LA DEFENSA DE LA SELECCIÓN PERUANA

La firme que la defensa es la zona que más me sigue preocupando. Que Callens siga haciendo lo suyo, demostrando su crecimiento, y que Santamaría la reviente sin asco, no siempre se puede salir jugando. Mantener el cero en nuestra valla es fundamental. Choquen sin miedo con ‘Hulk’ y háblense así como cuando echan maíz a los pantaloncitos para que no se confundan en la marca. Mañana tiene que ser la mejor noche de esta dupla. Coman, concentren, duerman juntos, vayan de la mano hasta para ir al baño, así van a conseguir la complementación perfecta. Y no va a ser...

Repito, a Neymar hay que asfixiarlo, quitarle la pelota y sacarlo del partido. El astro del PSG nos ve como mantequilla, incluso armó una juerga el lunes, alucina que con medias llantas le alcanza. Nos subestima y hay que refregarle en la cara que se equivoca. Al Perú se le respeta, carajo. Así es... Me voy, soy fuga.

