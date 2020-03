Del saque somos carnecita... Alianza empezó el año anunciando jales con bombos y platillos. La idea era hacer una buena Copa Libertadores y no dar pena como los últimos años. Racing le metió uno, pero fácil pudieron ser cuatro, sino fuera por Leao. En la volante no puede jugar Aguiar que esta más gordo que mi tío Toño Centella y se mueve menos que un barco. Los argentinos parecían maratonistas, iban a 100 por hora y los zambitos a ritmo de una tortuga con artrosis. En el fútbol moderno ya no hay sitio para los trotones. Así es...

Ya me contaron que el ‘Rei’ está con roche con sus compañeros y la dirigencia le clavaría una sanción. Dicen que lo miran mal desde que rogó una camiseta a un rival que lo humilló metiéndole ocho ‘pepas’. Los más cercanos lo vacilan y los que no le tienen confianza lo ignoran porque dieron vergüenza en la cancha, y encima quedaron como gilazos a nivel internacional. Qué palta...

Así que el ‘virus’ que tiene mal a un equipo a rayas no solo son los indisciplinados, sino también un preparador de arqueros. El patita, que formó parte del comando técnico del ‘Profe’, en cada viaje a provincia salía a pasear diciendo que lo suyo era el turismo y regresaba de madrugada y con un ‘turrón’ más bravo que el de Kike Suero. Curuju...

El ‘Trucha’ Rojas ya está de alta. El gran delantero regresó con los suyos y ahora es momento de recuperarse plenamente. Garra y calidad le sobran y ‘Papalindo’ lo va a ayudar, porque él siempre está con las buenas personas. Desde aquí todas las fuerzas, maestro. Y no va cher... Me voy, soy fuga.