DEL SAQUE somos carnecita... Me preguntan cuál de los tres grandes se está armando mejor y a primera impresión parece que Alianza Lima ha fichado mejores nombres. Mis dudas pasan por la ‘pelea de gatos’ que tienen el ‘Ratón’ y la ‘Hiena’. Esos dos son un cable pelado, pueden jugar bien dos partidos y desbandarse en cinco. Depende de ellos taparme la boca. El informe médico del ‘Mudo’ en Ate fue lapidario, pero eso no importó en Matute. Si tiene regularidad y juega más de lo que descansa, será un gran aporte. En el arco, ‘Caíco’ te salva las imposibles y también puede comerse ‘bloppers’. Si lo saben llevar, mejorará porque tiene harto techo. Así es...

En Ate, hay tres ‘charrúas’ que ojalá no resulten una estafa. Si Alonso juega al 50 por ciento en la zaga, ya habrá superado a su paisano el ‘pelado’ Rodríguez, que el año pasado resultó trotón, sin reflejos y más lento que una tortuga con artrosis. En la volante estará Urruti que se juntará con el ‘Mago’. Ojalá que tenga velocidad, porque con el ‘Pato’ ya tienen suficiente freno de mano. Y arriba, ese Dos Santos tiene apellido, pero la hinchada quiere goles. Y no va cher...

En el Rímac, son los que menos han fichado. Mantienen la base de años anteriores. La apuesta es a trabajar con menores, promoverlos y venderlos. Si a mitad de año andan por media tabla, fácil que abrirán la billetera. Curuju...

Ya me contaron que el ‘Profesor’ no tenía en sus planes al ‘Viejo verde’ y si lo mantiene es más por presión de la hinchada y los administradores que lo apadrinan. Por eso, cuando ‘Gilese’ les comunicó que se iba, urgente pidió pagarle capricho al arquero que dejó tirando cintura al actual campeón después de haber llegado a un acuerdo de palabra. Asuuuu... Me voy, soy fuga.