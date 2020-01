Del saque somos carnecita... Por siaca, los ‘café don lucho’ tarde o temprano terminan solitos. Un garoto que estuvo con dos rubias que pasaron por la tele vive una situación crítica. Estaba quitándole su sueldo a una blanquita riquísima que parece un Milagro. Como pasa los días ‘brindando’ y diciendo que va a tal lugar a ver jugadores, la flaca ya lo abrió y le ha dicho que no mantiene vagos. Quéeeee...

Me pasan la voz que el ‘Rey de los bloopers’ anda en su mejor momento. Está viviendo con un buen cuerito de Tarapoto. Ella vendía seguros, pero juntó un buen billete de su liquidación y él unos dólares que había podido ahorrar. Ambos han formado una empresa de comida delivery. Lo malo que para Año Nuevo la dejó solita y se arrancó a Pisco. Curuju...

‘Cachurrito’ ya piensa en el futuro. Ha metido plata a una cebichería de San Juan de Miraflores. Cada vez que se mete un trago, invita a almorzar a sus nuevas conquistas. Lo curioso es que las ‘sangronas’ se aparecen con la mamá y hermanos. Paga capricho...

Hay un run run que, durante años, la ‘Manzanita del diablo’ creía perdida la medalla que ganó con el ‘Papá’ en la Sudamericana, pero resulta que la tenía caleta su compañero, uno cuyo apellido empieza con C de Candia. Ahora solo falta ponerse de acuerdo para recoger su ‘tesoro’. Y no va ser... Me voy, soy fuga.