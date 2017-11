Ricardo Gareca es mano dura con unos y blandito con otros en la blanquirroja

Del saque somos carnecita... Por favor, basta. Ya no me pregunten más por Bolivia. Pierdo mi tiempo y me pone de malhumor. Pelota no juegan. Solo son entusiastas. Si con eso nos sacan un empate o nos ganan, entonces que todos se vayan pa’ La Habana. No hay pretexto, excusa o justificación. No me voy a estar preocupando por Marcelo Martins y los otros que tienen pinta de jugadores de liga. Sí, señores...



No entiendo a Ricardo Gareca.Mano dura con unos y blandito con otros . O sea que a Jefferson Farfán lo manda del aeropuerto ‘Jorge Chávez’ directo al ‘Swissotel’. Pero a los suspendidos Paolo Guerrero, Renato Tapia y Aldo Corzo recién el miércoles 30 los interna. Dos días con la cancha libre con las tentaciones que hay en el mundo, en la calle, es muy riesgoso. Con las trampas que son intensas con las llamadas y redes sociales. Con 48 horas más de encierro no altera nada. Hay para poner miles de ejemplos de seleccionados internacionales y rankeados superprofesionales. Rexuxa...



Ayer arribó el ‘Depredador’ y la gente y prensa lo pusieron al centro: ‘¿Le vas a dedicar un gol a Christian Meier?, ¿Qué opinas que Alondra será actriz? La firme que con esa blanca Thaísa ni se debe acordar de la ojiverde y el ‘Zorro’. Él escucha la salsa de Frankie Ruiz: ‘Primero fui yo que tú’. El ‘9’ anda feliz con su brasileña que está fuertota de llanta y sin maquillaje, con la cara lavadita, es riquísima, hermosa. Y para variar es playera y domina como los dioses el balón. Así es...



Ahora hay una joda por la casaquilla 10.Era de la ‘Foquita’ , pero cuando lo tuvieron en la congeladora la heredó Cuevita. Los galones son los galones. O por último que el zambo chape la 10 A y el chato la 10 B como en España 82 con Teófilo Cubillas y Julio César Uribe. Dizque ese detalle reflejó que el grupo se partió en el Mundial. En las Eliminatorias y la gira por Estados Unidos, Europa y África, el ‘Diamante’ la descosió con ese número. El ‘Nene’ no participó de ese proceso y todo iba de maravillas, pero movió sus contactos con Tim y lo convocaron. Allí se derrumbó, se quebró la blanquirroja y fuimos un desastre. Y esto no es cuento, me lo han contado los propios protagonistas. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.



Video: El balance de Jefferson Farfán

