Del saque somos carnecita... La firme que peor no le pudo haber ido a la blanquirroja en el sorteo del fixture de las Eliminatorias. Anoten: Debut en Asunción, recibimos a Brasil, luego vamos a Santiago, en casa con Argentina y después subir a la altura de La Paz. Cinco fechas en las que el equipo deberá estar afinadito, concentrado, con jugadores en ritmo de competencia y la cabeza fría para mirar la tabla. Si no, se nos puede venir la noche muy temprano. Al ‘Tigre’ no le queda otra que trabajar, trabajar y trabajar. Las cábalas, alineación de los astros y las ayuditas de mesa solo ocurren una vez en la vida. Así es...

Para clasificar hay que ganarle a todos en casa y robar puntos afuera. No hay otra, papá. Sea en la fecha que se juegue. Paraguay está en proceso de cambios, pero con la sangre en el ojo tras la goleada que le metimos en el último proceso. El ‘Scratch’, históricamente, va de menos a más y ya no se le debe temer después de enfrentarlos en una final de Copa América. Con Chile siempre es un clásico de pronóstico reservado y a la ‘albiceleste’ siempre le hemos hechos buenos partidos. La competencia es larga y siempre lo he dicho, será una guerra. Sí, señores...

Vi a la ‘Culebra’ y la verídica que le fue la lancha en la roja que vio en el Mundial de Clubes. Quedó demostrado que el fútbol árabe no está al nivel siquiera de un club sudamericano. Flamengo apenas apretó el acelerador y le dio vuelta a Al-Hilal, le bastó solo unos minutos en el complemento para demostrar su jerarquía y disputará la final con el ganador de Monterrey y Liverpool. Curuju...

Ya me enteré por qué el argentino que dirige a la ‘Misilera’ no puede ver ni en pintura al ‘Jotita’ que fue mejor que James Rodríguez en un Sub 17. Al ‘parrillero’ le han dicho que lo maletea, encima le han comentado que se mete trago y no duerme a sus horas. Por eso amenazó con irse si le renovaban al delantero. Qué palta... Me voy, soy fuga