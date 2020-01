Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un estofado de res con arrocito bien graneado y, para tomar, una jarra de maracuyá fresquecito. “María, el asesinato de un empresario por sicarios en el McDonald’s del centro comercial Risso, en Lince, ha causado conmoción por el grado de ferocidad y la sangre fría de los criminales, quienes subieron hasta el segundo piso donde se encontraba la víctima comiendo en compañía de tres jóvenes extranjeras le dispararon dos veces en la cabeza.

Definitivamente, Lima y otras ciudades del país cada día son más violentas y peligrosas. Crímenes, atracos y otros delitos se cometen de día y de noche, y a los delincuentes no les importa dañar a inocentes, sean niños y mujeres. Los jóvenes deben comprender la importancia de elegir bien a sus amistades, tener cuidado con los lugares que visitan y comportarse de manera honrada.

Algunos consejos de los expertos para reducir los riesgos de que nos pase algo malo:

- Aléjate de la gente peligrosa. Alguien puede ser decente, pero si frecuenta personas de conducta riesgosa, que siempre toman alcohol, consumen drogas, son violentas o tienen comportamiento delictivo, es muy probable que se meta en problemas.

- Evita los lugares de riesgo. Son aquellos sitios donde hay delincuentes, se consumen drogas, alcohol y otros. Allí ronda el peligro.

- Escucha a tus padres y respétalos. Los jóvenes tienden a no valorar los consejos de sus mayores, pues creen que todo lo saben. Solo el necio piensa esto, pues alguien inteligente sabrá aprovechar la experiencia de las personas que lo aman y que solo quieren su bien.

- Busca gente con valores morales similares a los tuyos. Rodéate de personas que aporten cosas positivas a tu vida, que tengan aspiraciones y que te inspiren a superarte.

- El tiempo es valioso, estudia. Muchos jóvenes malgastan gran parte de su tiempo en las esquinas o en fiestas, sin hacer nada productivo. Estudia una carrera, un oficio que te dé herramientas para que puedas vivir de forma decente.

- Ten una visión y trabaja en lo que te importa. Plantéate metas y pon plazos realistas para lograrlo. Si eres una persona con facilidad para los negocios y te gusta, comienza uno que te ilusione, aunque sea pequeñito, y dedícale tiempo y esfuerzo.

- Ten paciencia. Es normal querer alcanzar las metas rápido, pero todo toma su tiempo. No pierdas la fe y no dejes de luchar por tus objetivos.

- Aprende de tus errores. El camino al éxito no es sencillo y debes entender que tendrás fracasos. La clave está en no rendirte cuando los sufras, sino que deberás levantarte, aprender de tus errores para que no los repitas y seguir adelante”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.