Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pato servido con salsa criolla y, para tomar, una chicha morada fresquecita. “María, hace unos días dio la vuelta al mundo la escalofriante noticia proveniente de México donde un escolar de 11 años, del sexto grado de primaria, mató a balazos a su maestra e hirió a un profesor y a cinco estudiantes antes de quitarse la vida. Señalan que era aplicado, estudioso y vivía con su abuelita pues hace dos años murió su mamá.

Sus compañeros dicen que estaba obsesionado con la masacre de la escuela secundaria de Columbine, en Texas, Estados Unidos, donde el 20 de abril de 1999 dos estudiantes del último año, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a tiros a 12 estudiantes y a un profesor, e hirieron a otras 24 personas antes de matarse. El niño mexicano, al momento de su ataque, vestía camiseta blanca con la frase ‘Natural selection’, pantalón negro y tirantes del mismo color, igual que Harris cuando perpetró la matanza.

Por ello, el gobernador de Coahuila dijo que el chico de 11 años estaba influenciado por el videojuego ‘Natural selection’. Pero el experto mexicano Juan Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señaló que eso no es cierto, pues ‘sería equivalente a decir que todos los que ven narcoseries se van a volver criminales’.

Para este especialista, el niño mató porque vivía en un contexto de violencia con gran disponibilidad de armas y con la idea de que todo se resuelve a la fuerza. Sin embargo, no se puede soslayar la influencia de los videojuegos. Algunos consejos de los expertos para educar a los niños:

- Conversar siempre. Los padres deben demostrarles que los aman y se interesan por ellos. Hay que escuchar con respeto y atención lo que digan, sus anhelos, miedos, frustraciones. No burlarse ni reprenderlos por lo que digan, sino que se debe exponerles nuestro punto de vista.

- Limitar el tiempo con las pantallas electrónicas. Si se les deja sin control, pueden desarrollar una adicción. Hay que ver qué miran en internet, en la televisión. No hay que dejarles ver violencia, sexo, lenguaje vulgar, comportamientos obscenos y otros.

-Fomentar actividades físicas y artísticas. Ahora que los chicos están de vacaciones, se les puede matricular en academias de fútbol, natación y otros deportes. También pueden entrar a talleres de canto, pintura, fotografía y muchos más.

- Haz que lean. Lee libros delante de ellos para que sigan tu ejemplo. La lectura cultiva la mente.

- No uses la violencia. Cuando los castigues no los insultes, humilles ni golpees. Puedes dejarlos sin ver la televisión determinado tiempo, no permitirles salir a jugar.

- Deben cumplir los deberes. Es importante que ayuden en las labores del hogar. Tender su cama es lo básico. También pueden ayudar a limpiar, a cocinar, arreglar el jardín, lavar los platos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.