Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso chicharrón de pollo con yucas fritas, arrocito blanco, mayonesa, sarsa criolla con ají limo y su jarrita de agua de manzana heladita. “María, es realmente triste que terminemos este año con crueles feminicidios. La cifra de más de 160 casos es atroz y nada parece detenerla. Nos asombramos con la maldad de un caso y aparece otro más espeluznante.

Nuestra sociedad está enferma y es imprescindible educar a los niños sobre el respeto a la mujer. De nada vale que se hable de 30 años de cárcel y hasta cadena perpetua, porque siguen muriendo mujeres inocentes por la ignorancia de hombres machistas que creen que la pareja es de su propiedad.

Algo que me llama la atención es que en estos tiempos vemos que hombres y mujeres inician una relación tan rápido como la terminan. Otros deciden quedarse juntos, a pesar de las peleas y maltratos, hasta que ya no se soportan y buscan huir o ponerle un alto, no siempre de la mejor manera.

A muchos jóvenes les ‘sorprende’ que haya matrimonios felices que duren tanto tiempo. ‘Eso era antes’, dicen. Pero la ternura y felicidad de llegar a viejitos junto a la persona amada, debería ser visto como algo real y posible, si ambos miembros de la pareja ponen de su parte. El respeto debe venir tanto de ella como de él. Los especialistas aconsejan identificar si se vive en una ‘relación tóxica’ y saber salir de ella.

- La pareja no es para llenar ‘vacíos’, sino para compartir, sumar y crecer juntos. Sentirse bien es responsabilidad personal.

- La confianza es clave para una relación saludable. Hay que construirla y respetarla, o será muy difícil recuperarla.

- Las redes sociales, la facilidad de conocer gente en Facebook y de ‘chatear’ por ‘wasap’ no deben ser carta abierta al acoso ni a la infidelidad.

- ‘Química’ y atracción no es todo. Importan, pero la satisfacción y realización no se basan en la plenitud sexual.

- No esperar sentir el ‘ya no te soporto’. Es peligroso, pues alguno de los dos, en cualquier momento, podría reaccionar con mayor impulsividad y violencia.

- El noviazgo es necesario y bonito. Importante para conocer más a la pareja, a su familia, identificar diferencias. Habrá desacuerdos, pero es vital compartir valores.

- Tener cuidado con los narcisistas, pues son completamente egoístas, manipuladores y mentirosos.

- En las ‘relaciones tóxicas’ es común pasar de los momentos maravillosos a los momentos más terribles en cuestión de minutos. Una persona con rasgos psicopáticos es capaz de ser seductora y, al instante, comportarse como una bestia. ¡Mucho cuidado!

- No estar subrayando los errores de la pareja en todo momento, pues los humanos nos equivocamos.

- Si esa persona humilla y maltrata verbalmente, alejarse de inmediato. Las palabras pueden dañar tanto como los golpes. Los que insultan y golpean no deben ser tolerados ni un minuto. A denunciarlos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense