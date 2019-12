Mi amigo Gary llegó por su pollito a la olla con puré de papas y ensalada criolla. Para tomar, se pidió su jarrita de agua de hierba luisa. “María, según los psicólogos, por estas fechas muchas personas sufren la llamada ‘depresión navideña’. Una reciente pérdida o la lejanía de un ser querido, no tener dinero para comprar regalos como otros, una decepción amorosa y, en general, la soledad, pueden desencadenar este cuadro psicológico.

Se trata de un problema general, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 44% de la población del mundo padece de síntomas de ansiedad, depresión y tristeza en esta época del año.

Es comprensible que, por una u otra razón, muchas personas se sientan apenadas y caigan en el pesimismo en alguna ocasión en la vida, pero permanecer en ese estado es negativo y perjudicial no solo para la salud emocional, sino también para el normal funcionamiento de muchos órganos, como el corazón o el hígado.

El optimismo es fundamental en la vida porque causa bienestar, mejora el rendimiento y la eficiencia, da equilibrio emocional y permite llevar una vida más plena y satisfactoria. Aquí te dejo algunos tips para tus lectores.

- Rodéate de personas positivas. Estar al lado de alguien puede ayudar a evitar la tristeza. Reír en grupo mejora el estado de ánimo y aumenta la sensación de bienestar para todos.

- Aprecia lo que tienes. Por ejemplo, valorar los logros de los hijos o los buenos momentos con la familia, sentir orgullo por el trabajo realizado.

- Evita el ocio. Está comprobado que el no hacer nada afecta la mente. Se recomienda estar siempre en movimiento, caminar por un parque, pasear con el perro o leer un libro.

- Haz ejercicios. Reducir el estrés, disminuir los síntomas de depresión y ansiedad, mejorar la autoestima y dormir mejor son algunos de los beneficios de ejercitarse diariamente.

- No te compares con los demás. Todos tenemos algunas cosas en común, pero somos diferentes, poseemos nuestros propios defectos y virtudes. No te dejes llevar por las redes sociales, donde todo suele ser felicidad y éxito.

- Perdona a otros y perdónate a ti. El rencor y el resentimiento causan heridas en el alma, provocan un tormento que opaca toda sensación positiva. No perdonar conduce a un círculo vicioso que da lugar, muchas veces, a juicios erróneos y la sensación de llevar un peso sobre los hombros”. Tiene razón mi amigo Gary. Por eso la gran Susy Díaz dice ‘vive la vida y no dejes que la vida te viva’. Me voy, cuídense.