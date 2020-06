Mi amigo, el fotógrafo Gary, me llamó para contarme que muchos restaurantes ya se están preparando para abrir sus puertas. Yo le dije, emocionada, que en el mío aún faltan algunos detalles para poder operar con todos los protocolos de seguridad y no tener ningún problema. “María, el primer día que vuelvan a abrir tu local quisiera que me prepares una chanfainita como solo tú sabes hacerla con su canchita, mote y rocotito molido. Qué delicia. Felizmente ya falta poco…

Amiga, ayer leía en Trome que están aumentando los ‘ciberdelincuentes’, quienes son expertos utilizando aplicaciones falsas para engañar y robar información y dinero. Increíble, hay gente que hasta ‘secuestra’ los números de teléfono y emplean los datos para hacer compras en tiendas y pedir préstamos a bancos. Por eso, recomiendan fijarse bien en la autenticidad del sitio web donde uno navega. No se debe hacer ‘clic’ en lugares inseguros ni aceptar a desconocidos.

Por eso es importante usar filtros de seguridad en sus cuentas y bloquear la instalación de programas de fuentes desconocidas. Las estafas no cesan y cada vez salen más modalidades. Y ni qué decir de las clásicas como ‘la cascada’, ‘el tumi de oro’, ‘la lotería’ y otras que tienen décadas, pero los ingenuos siguen cayendo. O también la ‘pirámide’, ‘el bitcoin’ o ‘criptomonedas’, incluso por internet, de supuestas inversiones que generan gran rentabilidad, pero al final el dinero solo va al bolsillo de los embaucadores. Aquí te dejo algunas recomendaciones para evitar caer en las redes de esos miserables.

Esté siempre alerta. Los estafadores generalmente se hacen pasar por una persona que inspira confianza, como un funcionario, un familiar, representante de una entidad de caridad o de una empresa con la cual usted tiene una relación comercial.

Investigue por internet. Si sospecha de algo, ingrese el nombre de la empresa, persona o producto y agregue las palabras ‘comentarios’, ‘queja’ o ‘estafa’. Se podría dar con una sorpresa.

No pague fácilmente por adelantado. Así le muestren documentos o le den información precisa para ganarse su confianza. Pague solo si está seguro que la empresa es legal y de garantía.

No acepte premios, donaciones o dinero por ningún otro concepto si usted no ha participado en inversiones, concursos o sorteos. Nadie puede elegirlo al azar o porque le gusta la foto de su perfil en las redes sociales para entregarle un premio que usted nunca pidió.

Esté alerta a las llamadas de los estafadores que hacen el cuento del familiar detenido o accidentado. Establezca mecanismos de comunicación con los miembros de su familia para evitar caer en manos de los timadores”. Mi amigo tiene razón. Me voy, cuídense.