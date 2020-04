Juega con tus hijos: Cualquier forma de entretenimiento que uses en casa impulsa y ayuda a que tu relación con ellos sea más profunda.

Habla con ellos sobre las grandes interrogantes de la vida: No evites estos temas ni asumas que tus hijos no van a poder manejarlos o que no quieren aprender de ti. Ellos necesitan instruirse de sus padres y tienes que guiar sus pasos a través de enseñanzas.