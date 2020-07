Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para llevarse por delivery su puré de papitas amarillas, su buen pedazo de asado suavecito encima y arroz blanco graneadito. “María, leía que algunos especialistas comentan que la pandemia del coronavirus dejará un impacto profundo en el ser humano y su relación con la naturaleza. Es que el planeta ya no volverá a ser el mismo y, si los humanos no aprendemos la lección, aparecerán en el futuro otros virus igual o más peligrosos que el actual.

Es necesario pensar en una economía más sostenible con el medio ambiente para proteger y cuidar al máximo el lugar donde vivimos. No basta con decir ‘yo apoyo la causa’. Es sencillo y podemos empezar por casa. Seleccionemos la basura que arrojamos en ‘no utilizable’ y ‘reutilizable’.

No pongamos todo en un mismo saco. No ensuciemos las calles, parques, playas, ríos o cualquier lugar ya sea público o privado. Olvidémonos de las bolsas plásticas y los sorbetes (cañitas). Nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para hacer de este mundo un lugar mejor y no dejarles a nuestros hijos algo que se está cayendo a pedazos. Ahora me gustaría compartir algunos tips que me dieron expertos para el cuidado del medio ambiente:

Aprovecha al máximo la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica.

No dejes encendidos los artefactos eléctricos que no utilices. Con ello se ahorra mucha energía. Usa pilas, baterías o artículos que se recarguen solo con energía solar.

Deja de lado la manguera para regar plantas o lavar tu auto. Es mejor usar un balde para controlar el consumo de agua, elemento vital que muchas personas necesitan.

Si es posible evita los viajes en auto. Andar en bicicleta o caminar te ayudará a estar más saludable y, además, contribuirá en el cuidado del medio ambiente.

Elige bolsas de papel o de tela, no las de plástico que son contaminantes. Recicla, pues es una de las formas más fáciles de combatir el calentamiento global.

Planta árboles en tu jardín y en tu comunidad. Estos absorben las emisiones de dióxido de carbono.

No tires basura a la calle, de ningún tipo.

Evita arrojar a la arena, al mar o al río mascarillas, guantes, pañales usados, botellas, bolsas, colillas de cigarros y otros, pues contaminan a los peces, aves y tardan muchos años en desintegrarse.

Cuidemos nuestro medio ambiente, nuestro planeta, el lugar donde vivirán nuestros hijos y nietos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.