Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un cebichazo de corvinilla con camotito sancochado bien dulce, zarandaja y, de fondo, un arroz con mariscos y una chicha morada fresquecita. “María, se siente en el ambiente la cercanía del Año Nuevo. La gente ya está en plan de fiesta, porque se alistan para recibir el 2020. Muchos irán a discotecas, peñas o clubes para rumbear, otros recibirán el año en la playa, aunque la mayoría lo hará en casa bailando con amigos. Sin embargo, conviene tomar algunas precauciones:

- NO EXCEDERSE CON EL ALCOHOL. Está bien brindar, pero sin excesos. Muchos toman tanto que acaban como un bulto; es decir, privados, como un paquete que se puede llevar, traer y hasta botar. Son los caseritos de los rateros, que los dejan hasta sin zapatos.

- SI VAS A MANEJAR, NO TOMES. Ni siquiera un vaso chiquito de licor, porque afecta los sentidos. El límite legal permitido es 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre y se calcula que puede ser sobrepasado con tres vasos de cerveza, o dos copas de vino o una onza de pisco. Pero todos los organismos no son iguales y dicho margen podría ser superado con menos.

- CUIDADO CON LA PLAYA. Cada vez más personas reciben el Año Nuevo con fiestas frente al mar. Muchos toman como cosacos, se drogan y buscan sexo con desconocidos, lo que puede costar la vida por enfermedades como el VIH. Los más expuestos son los adolescentes y jóvenes por su inexperiencia. Hace unos años hicieron una fiesta en una playa de la Costa Verde donde chiquillas menores de edad tomaban licor hasta con viejos a los que no conocían. Varias estaban tan ebrias que terminaron semiinconscientes y desaparecieron por horas, ante la desesperación de sus padres que llegaron a buscarlas y que las encontraron al mediodía. ¿Por qué las dejaron ir a ese lugar?

- LOS PIROTÉCNICOS NO SON UN JUEGO. A todos nos gustan los fuegos artificiales, sobre todo a los niños, pero cada año numerosos peruanos terminan quemados, mutilados y hasta muertos por estos productos. Hay que adquirir los que están permitidos en las ferias autorizadas. A los menores no se les debe permitir reventar cohetes. Solo pueden usar las luces de bengala bajo supervisión de un adulto responsable.

- NO OLVIDES LA SEGURIDAD DE TU HOGAR. Los robos y asaltos aumentan en estas fechas, así que asegura tus puertas y ventanas. No dejes tu casa sola cuando salgas y, sino, encárgala a una persona o vecino de confianza. Si haces una fiesta, que sea a puerta cerrada, pues delincuentes armados se meten a las reuniones, aprovechando que la puerta está abierta, para robar a todos. Me quedé corto, mañana continúo”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.