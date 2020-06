El fotógrafo Gary es una persona muy activa. Me gusta su personalidad porque cuando no está trabajando lee libros, ve películas clásicas y entra a internet para recibir cursos virtuales. Me cuenta que admira a los hombres que han alcanzado el éxito en base a su talento, perseverancia y capacidad. De ellos siempre se puede aprender, ahora que tenemos un poco más de tiempo debido a la cuarentena. En estas épocas de incertidumbre, es cuando debemos sacar a relucir nuestra capacidad para reinventarnos.

“María, todos soñamos con ser exitosos, tener dinero y vivir bien de manera honrada, pero eso demanda sacrificio. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, no obtuvo su fortuna de inmediato y su primera empresa, Traf-O-Data, fue un fracaso. Pero no se rindió, fundó su empresa de software Microsoft junto a Paul Allen y logró sus sueños. Él ha dejado algunas frases que vale la pena tener siempre en cuenta.

Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso.

Me han golpeado una y otra vez, por eso creo que lo importante es medir la mejora de la condición humana.

El éxito es un maestro pésimo. Seduce a la gente inteligente a pensar de que no pueden perder.

En los últimos años, Microsoft ha contratado deliberadamente a unos cuantos directivos con experiencia en empresas que han fracasado. Cuando uno fracasa se ve forzado a ser creativo, a profundizar y pensar noche y día. Me gusta tener cerca a personas que hayan pasado por ello.

La paciencia es un elemento clave del éxito.

La vida no es justa, acostúmbrate a ello.

Todos necesitamos personas que nos den su opinión. Así es como mejoramos.

No te compares con nadie en este mundo. Si lo haces, te estás insultando.

Si no puedes hacerlo bien, al menos haz que parezca bueno.

Sé amable con los nerds. Lo más probable es que termines trabajando para uno.

Dedicarse a servir cervezas o llevar pizzas no te quita dignidad. Tus abuelos lo llamaban de otra forma: oportunidad.

Tuve muchos sueños cuando era niño, y creo que gran parte surgió del hecho de que tuve la oportunidad de leer mucho”. Qué buenas ideas. Una vez más mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.