El fotógrafo Gary sigue trabajando en los días de cuartentena. Ante tanta información falsa en las redes, leo mi Trome para informarme sobre la epidemia del coronavirus. Mi amigo me escribe todos los días por wasap. “María, mis conocidos del barrio, cuando vuelvo a casa, me dicen que tengo suerte porque puedo salir a la calle todos los días, mientras que ellos se aburren encerrados entre cuatro paredes. Yo les digo que al salir corro más riesgo de contagio y que si se aburren es porque no tienen imaginación. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunos ejemplos:

- Llama a los amigos con los que perdiste contacto. Esta es la oportunidad de saludar y de interesarte por las amistades que quieres, pero que, por alguna razón, ya no conversas con ellas.

- Cocina. Prepara una deliciosa comida. Puedes hacerlo solo o con las personas con quienes estás en casa.

- Mira un documental. Puede ser por televisión, cable, video o internet. Aprenderás algo nuevo de manera divertida.

- Actualiza tu curriculum. Hazlo así no estés buscando empleo. Es una buena idea tenerlo siempre listo, pues nunca se sabe cuándo se puede necesitar.

- Medita. Solo necesitas un tiempo de tranquilidad para hacerlo y te dará grandes beneficios. Si no sabes cómo hacerlo puedes buscar consejos en internet.

- Ordena tu hogar. Siempre hay pendientes tareas del hogar que puedes realizar con un poco de paciencia y buen humor.

- Refresca tus conocimientos. Es necesario recordar lo aprendido, así que agarra los libros del colegio, la universidad o de algún curso que hayas llevado.

- Ejercita tu mente. Resuelve crucigramas, pupiletras, sudoku, arma rompecabezas, realiza operaciones matemáticas de forma mental, etc.

- Aprende a preparar tu coctel preferido. Puede ser con licor o de frutas. Depende de ti.

- Arregla tu jardín. Si tienes un área verde en casa, dedícale tiempo porque te traerá grandes satisfacciones. También puedes sembrar en maceteros.

- Haz ejercicios. En un pequeño espacio de tu sala, dormitorio o cualquier otro ambiente puedes ejercitar tu cuerpo.

- Dibuja. Es un pasatiempo bastante satisfactorio, sobre todo cuando ves los progresos que haces.

- Haz origami. Es una afición estimulante, creativa y nada costosa. Solo necesitas papel y tijeras.

- Redecora tu hogar. Puedes hacer pequeños cambios que transformarán tu espacio y mejorarán tu ánimo.

- Aprende idiomas. Por internet es una buena alternativa, pues hay numerosos cursos gratuitos y de pago. Elige el que mejor te acomode. También lo puedes hacer con los libros que tienes en casa”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.