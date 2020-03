El Chato Matta llegó al restaurante por un poderoso sudado de cabrilla con su arrocito blanco, ajicito molido y su jarra de chicha morada heladita. “María, te cuento que Pancholón salió de su ‘exilio’ en la casa de playa de su amigo, el ‘Frank Sinatra del Lawn Tennis’. Me mandó un mensaje por ‘wasap’: ‘Chato, ya estoy cansado de que todos me maleteen y digan que mis amigos terminaron con sus mujeres por mi culpa. Hasta tu viejita dijo que dejaste plantada a la italiana en la iglesia de Roma por mi culpa, porque te convencí de que era muy ‘tía’ para ti, no te pases. Pero el peor de todos es el doctor Chotillo, que anda llorando y hablando pestes de mí diciendo que por mi culpa se destruyó su matrimonio. Pero lo voy a ‘parchar’ en el sauna. Ya separé un privado y le he dicho que van a llegar dos flaquitas que hacen un espectacular masaje tailandés’.

CHOTILLO: Hola Panchito. ¿Dónde están las masajistas tailandesas? ¿Dónde está el ron Zacapa? No me vas a decir que quieres que la ponga yo solo como fue tu costumbre por años que me chupaste la sangre más que Shirley a Deza.

PANCHOLÓN: Oye, malo con tu boca, voy a pedir un macerado de coco de la plaza de Acho para ti, ya te olvidaste que te conocí cuando tomabas ‘calientitos’ en la esquina de jirón Chancay con Colmena, donde queda tu universidad. Nunca tuviste calle ni sabías de trago ni ‘pantaloncitos’. Te cuento que ahora me han llamado para ser ‘influencer’ y promocionar celulares, perfumes y ‘condoritos’ junto a la Manzanal, a mí me sigue mucha gente por mis historias y voy a cobrar miles de dólares.

CHOTILLO: Panchito, estás soñando, ya estás acabado. Te has convertido en un apestado, las novias, esposas y hasta las viejitas de tus amigos te odian. Dicen que eres tóxico, destructor de hogares, porque no asimilaste tu fracaso matrimonial y quieres que a todos les pase lo mismo.

PANCHOLÓN: Cuida tu lengua ‘sapo rabioso’, te botas porque gracias a tu billetera te luces con ‘materiales’ a las que presentas como ‘tus novias’ y no te das cuenta de que aprietan sus labios cuando te besan y cierran sus ojitos para no verte, y mejor piensan en lo que van a comprar con los doscientos o trescientos coquitos que les dejas en el velador de La Posada. Grábate esto Judas: sin celular de última generación, camionetón, consultorio y billetera no chapas ni la gripe. Para las mujeres eres peor que el coronavirus.

CHOTILLO: Pancho, me das pena. Con camisa de vestir, short y sandalias no te veo como ‘influencer’, a lo mucho podrías dar consejos sobre la ‘pastillita azul’...

PANCHOLÓN: Siempre me has envidiado. Mis seguidoras me dicen que estoy más arreglado que Porcella, ‘El papi’ y Joselito. Soy cacharrero, las nenas me buscan, tengo ese don. Lo tuyo es sacar tu tarjeta de crédito y pagar capricho. Eres sponsor, ‘carne boba’, has nacido sin sangre ni carisma”. Pucha, con esos ‘amigos’ para qué quiero enemigos. Son un par de cochinos. Me voy, cuídense.