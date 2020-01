Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un escabeche de pescado con camote y arroz blanco. Para tomar, un emoliente al tiempo. “María, cientos de miles de personas van a la playa en verano para disfrutar de la arena, el mar y el sol. Pero muchos también lo hacen para bailar y tomar. Por eso, los jóvenes especialmente deben tener mucho cuidado, pues la calle está llena de peligros. No olvidemos el caso de una chica que fue a una discoteca de Punta Hermosa el 1 de enero y, según denunció, un tipo la llevó con engaños a la parte trasera del local donde la violó. Tomar precauciones reduce los riesgos de ser víctimas. Algunos consejos de los expertos para disfrutar del verano:

- Si vas a una fiesta, controla el consumo de alcohol. Muchos, incluidas mujeres, toman sin límites y hasta terminan inconscientes. Son innumerables las mujeres que han sido abusadas sexualmente porque bebieron más de la cuenta. Los pervertidos embriagan a las chicas con el fin de agredirlas sexualmente.

- Anda acompañado por gente de confianza. A la playa o a una fiesta se debe ir con personas de confianza, jamás solo. Deben acordar estar juntos todo el tiempo, vigilarse y, al final, retirarse en grupo. Nada de que ‘vayan ustedes, yo me quedo un rato más’. Muchas veces cosas malas le pasan a personas que deciden hacer eso.

- Desconfía siempre. Está bien conocer personas, pero no hay que ser confiado. Un desconocido podría estar engañándote con malas intenciones. No tomes alcohol con extraños, bebe solo lo que tú compres y no dejes tu vaso o botella, pues alguien podría colocarles una droga.

- Cuidado con el mar. Evita las playas peligrosas. Busca aguas tranquilas en que haya bandera blanca y salvavidas. Al entrar al agua, no alejarse de la orilla, sino nadar en paralelo a esta y siempre con alguien más. Puedes estar en una playa mansa, pero en segundos pueden llegar olas grandes que podrían llevarte al fondo. No comas ni bebas alcohol una hora antes de entrar al mar.

- Si vas a la playa con niños, jamás los pierdas de vista. Además, hay que ponerles bloqueador cada media hora. Los adultos también deben usarlo en todo momento.

- Siempre vigilantes. Los ladrones y otros delincuentes están al acecho, así que cuida tus pertenencias.

- Atención con el vehículo. Si vas a salir en tu carro, revisa las llantas, luces, frenos, dirección y otros. Lleva los documentos del auto y estaciónalo en un lugar seguro. No excedas los límites de velocidad, maneja sin hacer maniobras peligrosas y no tomes ni una copa de alcohol.

- Protege tu hogar. Si vas a la playa cierra todo con llave, encarga la casa a un vecino y no comentes con nadie ni publiques en redes sociales que saldrás de tu hogar”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.