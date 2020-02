Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos ricos tallarines a la huancaína con lomito encima, y para tomar pidió una jarrita con agua de manzana heladita. “María, llegamos al ‘Día de San Valentín’, el romance invade y las manifestaciones de amor y coqueteo están por todos lados. Pero cuidado, no todo es romance en esta fecha. Muchas veces los encuentros románticos terminan en discusión, insultos, jaloneos o agresiones mayores, motivados por celos, machismo y otras conductas de riesgo.

Esas frases como ‘Eres mía o de nadie’, ‘Me cela porque me ama’, ‘No te vistas así, porque no me gusta que otros te miren en la calle’, ‘Si confías en mí dame la contraseña de tu celular’ y tantas otras, se malinterpretan como gestos de amor, interés y protección, pero como dice el Ministerio de la Mujer: es ‘violencia disfrazada de amor’.

Los especialistas aconsejan identificar señales de alerta y situaciones de control desde el enamoramiento para frenar a tiempo la relación que no se basa en la confianza y respeto mutuos. Y aunque las mujeres suelen ser más vulnerables a la violencia en las calles e incluso en el hogar, no solo ellas deben cuidarse. En estas fechas también aumentan las ‘cazadoras’ y ‘peperas’ al acecho de incautos.

Mujeres y hombres deben tener cuidado con las ‘citas a ciegas’ y las personas con las que contactan a través de un ‘clic’. Conocer gente nueva es agradable, incluso importante y saludable, pero con precauciones.

Por otro lado, en estas fechas en que ‘sube la temperatura’, no solo del tiempo sino del cuerpo, hay que cuidarse del desenfreno y las relaciones sexuales sin protección. No por nada ayer se celebró el ‘Día Internacional del Condón’, que busca concientizar el uso responsable del preservativo y evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual.

Inclusive, en contrapuesta al ‘Día de los Enamorados’, surgió que cada 13 de febrero sea el ‘Día del amante o de los infieles’, a iniciativa de un sitio de citas que notó que la demanda de estas aumenta antes y después de ‘San Valentín’. Cada persona es libre de ejercer su sexualidad, pero sin daño a sí mismo ni a los demás.

Qué bonito es ver parejas consolidadas celebrando su amor y a las que tienen poco tiempo de relación dándose también cariño y atención. Por eso se aconseja:

- No se engañe con ‘Revisa mi celular porque le gustan mis fotos’, ‘Me ama tanto que no quiere que salga sin él’, ‘Me llama varias veces al día, se preocupa por mí’.

- No minimice los primeros indicios de maltrato.

- No discuta estando muy enfadado(a). Hable de su sentir, pero sin acusar ni reprochar.

- Acuerdos: Hora de retirarse de una reunión, rutinas que pueden hacer por separado con amigos o familiares”. Pucha, Gary tiene razón: Respeto y confianza son la base para el verdadero amor. Me voy, cuídense.