Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular tallarín saltado con trozos grandes de pollo, wantán frito y una porción chica de arroz chaufa. “María, los sucesos negativos nos agobian todos los días. A veces me preguntan por qué tantas malas noticias y yo les digo que los periodistas estamos para informar sobre lo que ocurre, la realidad, sea buena o mala. Me llamó la atención el presunto suicidio del comisario Jhonny Nartínez Neyra quien fue encontrado con un balazo en la cabeza dentro de un hostal. Muchos casos de depresión son graves y a veces pasan desapercibidos por familiares y amigos. Para superar la desmotivación y ‘alegrar’ los días, los especialistas aconsejan:

- Levántese con música que le gusta. Abra las cortinas y ventanas. Verá que la mañana resultará más bonita. Frente al espejo ensaye una gran sonrisa, así no se sienta con ánimos de hacerlo. Verá cómo mejorará su humor.

- En la mañana repítase que tendrá un gran día. Las palabras son poderosas, así que prográmese, dese ánimos y tenga una actitud positiva.

- Brinde abrazos y sonrisas. Mantener contacto con los que nos rodean eleva el bienestar.

- Estírese y mantenga una postura erguida. Haga ejercicio físico en la mañana. Puede ser saliendo a correr o dentro de casa bailando o con ayuda de una bicicleta estacionaria, escaleras u otros. La clave es estar en movimiento.

- Converse de cosas positivas y hable sobre oportunidades, promueva risas.

- Busque puentes de motivación, una sensación placentera en cosas que le agraden para salir de su pasividad.

- No se rinda ante los obstáculos. Problemas hay todos los días y la clave está en no dejarse apabullar por ellos. No hay que dar demasiada importancia a estas situaciones.

- Esté alerta si presenta disminución de energía, pesimismo, desesperanza, tristeza e irritabilidad, aislamiento, cambios en su apetito y sueño, baja autoestima.

- Si no puede salir de su tristeza más de una semana aún en condiciones positivas, busque ayuda psicológica o psiquiátrica o podría empeorar.

- Alimente su autoestima. El aprecio y consideración que uno se tiene a sí mismo es fundamental para afrontar cualquier situación en la vida”. Tiene mucha razón mi amigo Gary. Me voy más tranquila, cuídense.