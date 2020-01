Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un olluquito con pollo, arrocito graneado, perejil picadito encima y, para tomar, un jugo de fresa. “María, millones de escolares ya disfrutan de las vacaciones de verano y, aunque es tiempo para que descansen. también lo es para que aprendan hobbies, practiquen nuevos deportes o sigan con los mismos que les gustan y que servirán para que desarrollen sus habilidades mentales, artísticas, sociales y psicomotoras. Es bueno que los chicos aprovechen su tiempo libre en actividades que los entretengan, que los motiven y que les den beneficios. Descansar no significa estar sin hacer nada. El descanso es un tiempo valioso que debe ser bien aprovechado de manera divertida. Lo peor que los padres podemos hacer es dejarlos estos meses frente al televisor, la tablet, la computadora o el celular, para que ‘nos dejen’ hacer nuestras actividades con tranquilidad. Las vacaciones útiles tampoco deben ser consideradas como una forma de ‘sacarse de encima’ a los chicos. Algunos consejos que los padres deben tomar en cuenta antes de elegir alguna actividad:

LOS CHICOS DEBEN PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN. No los obligues a realizar actividades que no les gustan ni motivan. Así, sus vacaciones se podrían convertir en una pesadilla. Habla con ellos sobre sus gustos, las ventajas y desventajas de los posibles talleres.

AVERIGUA LOS LUGARES donde pueden enseñarles lo que quieren. Busca más de una institución con profesores e infraestructura adecuados y que tus hijos ayuden a elegir. Eso los motivará.

NO LOS MANTEGAS ocupados con varias actividades. Un exceso de talleres podría saturarlos, aburrirlos y cansarlos. Debe haber un equilibrio.

CURSOS DE REFORZAMIENTO. Medita bien si necesitan llevar talleres académicos que refuercen sus conocimientos. Si decides que lleven cursos de este tipo, no los satures. Puedes combinarlos con quehaceres recreativos.

EVALÚA BIEN TU PRESUPUESTO. Todo padre quiere los mejores talleres para sus hijos, pero a veces el dinero no alcanza. Sin embargo, casi siempre se puede elegir alguno interesante y económico. Pero si no es así, los chicos pueden realizar muchas actividades en casa o el barrio, como los juegos de pelota, paseos a pie o en bicicleta, diferentes juegos con los amigos, leer libros, etc.

PASA TIEMPO CON TUS HIJOS. Debes estar al lado de ellos, escucha con atención lo que te digan. Hagan bromas con respeto, sin burlarse de nadie. Esos momentos son importantes para enseñarles valores, guiarlos y darles consejos a partir de sucesos que escuchen en el seno de la familia, el barrio o que aparezcan en la televisión. Pregúntales qué opinan sobre determinados hechos y qué harían. No te burles de lo que digan ni los critiques. Hazles ver tu punto de vista y da tus razones. Ayúdalos a formarse sus propias opiniones”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.