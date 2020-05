El fotógrafo Gary me llamó para decirme que me había enviado un mensaje por ‘wasap’. “María, en estos tiempos de cuarentena, cuando aún no es posible salir al parque a estirar las piernas, jugar una ‘pichanguita’ o a una fiesta con conjunto de cumbia, salsa o rock, bailar en casa es una gran opción para que no se ‘oxiden’ los huesos, fortalecer los músculos y mantener un buen estado físico.

Además de ser divertido y lograr que la gente de todas las edades logre mantenerse en forma, el baile tiene muchos beneficios positivos para la salud, tanto en lo físico como en lo emocional o mental. Desde los más pequeñitos de la casa hasta los abuelitos pueden bailar, pero con cuidado de no esforzarse demasiado.

El filósofo Sócrates aprendió a bailar a los 70 años porque sentía que una parte esencial de sí mismo, lo corporal, había sido descuidada. Charles Baudelaire, autor de ‘Las flores del mal’ y considerado uno de los ‘poetas malditos’ del siglo XIX, en realidad era un hombre muy sensible y llegó a decir que ‘el baile puede revelar todo el misterio de la música’.

Es decir, para este poeta francés el baile vendría a ser la manifestación física, en movimiento, de las palabras y los sonidos. En buen cristiano, es una expresión de alegría, algo que hoy lamentablemente hace falta en muchos hogares. Se puede bailar solo o en grupo, por ahora conservando la distancia, pero en casa. En YouTube hay muchos tutoriales para aprender si tenemos ‘dos pies izquierdos’. Aquí te dejo algunos de los tantos beneficios que tiene el acto de bailar.

EN EL ASPECTO FÍSICO

Ayuda al corazón y a la circulación de la sangre, por lo que previene enfermedades cardiovasculares.

Permite conseguir una pérdida de peso, eso sí, acompañado de una buena dieta baja en grasas y calorías.

Aumenta la energía y el rendimiento físico.

Fortalece los huesos y mejora la postura.

Mejora la resistencia, la flexibilidad y la fuerza si se practica de manera co ntinuada.

EN LA SALUD EMOCIONAL

Brinda mayor felicidad al disfrutar con la práctica de un ejercico en grupo.

Elimina el estrés, la ansiedad y la depresión al realizar.

Mejora la confianza y autoestima.

Buena para la memoria y previene la demencia al ejercitar la mente en la repetición de pasos.

Combate la enfermedad del Alzheimer y aumenta la agudeza mental a todas las edades”. Tiene razón mi amigo. Me voy a poner mi rica cumbia y dar unos pasitos. Cuídense mucho.