11 consejos para cuidar a nuestro niños [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un bistec a lo pobre con su huevito frito montado, papas fritas y un emoliente al tiempo. “María, ahora que los niños vuelven al colegio, los padres debemos tomar múltiples precauciones por su seguridad, integridad física y estabilidad emocional, pues las calles están cada vez más peligrosas. Cuando los menores trasponen la puerta de la casa, se enfrentan a muchos riesgos, como los choferes imprudentes que manejan como locos, los delincuentes, los secuestradores, los estafadores y los acosadores sexuales. Muchos niños y adolescentes suelen caminar por la calle escuchando música con los auriculares puestos o chateando en el celular, lo cual los expone a los atropellos y los hace presa fácil de los asaltantes, pues no escuchan ni ven con claridad lo que ocurre en su entorno y no perciben las amenazas. Incluso dentro de sus colegios están expuestos al bullying y otros tipos de maltratos físicos y psicológicos. Por eso te dejo algunos consejos que les pueden ser de gran utilidad a tus lectores.



* Converse con su hijo sobre los riesgos a los que están expuestos, la información es importante.



* Pídale que tenga una actitud de reserva respecto a información familiar (negocios, viajes, asuntos de dinero).



* Recuérdele que debe respetar las señales de tránsito, como las luces de los semáforos, los cruceros peatonales y otras reglas básicas de circulación.



* Aconséjele que no se distraiga con el celular ni con algún otro equipo tecnológico.



* Que no corra dentro del aula o pasillos de la escuela, pues puede caerse y darse un mal golpe.



* Dígale que nunca debe atender a extraños que le invitan golosinas, que le prometen enseñar algo o le digan que lo van llevar a un lugar.



* Enséñele a evitar los juegos violentos, como empujar a sus compañeros, sobre todo cerca de las escaleras.



* Escuche a su hijo sin juzgarlo. Si llega a casa diciendo que se ha peleado o que le han pegado, no tiene que recriminarle por ello ya que, si lo hacen, la próxima vez no dirá nada.



* Trate de detectar si tiene alguna dificultad en sus relaciones con sus compañeros.



* Procure hablar periódicamente con el profesor sobre cómo va en sus estudios y qué tal es su conducta.



* Si advierte que su hijo es víctima de acoso, bullying u otro maltrato, vaya de inmediato con el profesor y el director del colegio. Bríndele apoyo emocional y, si es necesario, llévelo con un especialista”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.