Mi amigo Gary llegó por su chupe levantamuertos y su chita al ajo con su ensaladita de cebolla y ají limo. “María, empezó la cuenta regresiva del Año Viejo y muchos ya estamos pensando en cómo afrontar el 2018, que traerá grandes alegrías y emociones, como la visita del Papa Francisco y la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018. Por lo general, diciembre es un mes vertiginoso, de corridas para las compras, cierre de urgencias en el trabajo, reuniones familiares o salidas con los amigos. Nos queda poco tiempo para sentarnos a analizar el pasado, reflexionar y proyectarnos hacia una nueva etapa. Pero debemos darnos un respiro, sentarnos a pensar con tranquilidad sobre por qué no pudimos cumplir algunos objetivos y otros sí en el año que se va.



Esa experiencia será fundamental para trazar nuevas metas de acuerdo a nuestras posibilidades, considerando la capacidad individual, el tiempo, la economía y otros factores, como la misma salud. Es necesario tener en cuenta las potencialidades y defectos, las ventajas y desventajas. Pero siempre hay que dar pelea, esforzarnos y luchar. Planificar es importante cuando se busca lograr un objetivo, pero hacerlo correctamente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aquí te dejo algunos consejos que se pueden tener en cuenta.



* Comenzar con una revisión: Un balance es importante para asegurarse de que los próximos objetivos no resulten extraños e inalcanzables. Esto ayuda a no cometer los mismos errores dos veces y asegurarnos de mejorar año a año.



* Planificar bien: Hay que definir metas claras y la mejor manera de alcanzarlas. Planificar no es solo fijar un objetivo.



* Invierte tiempo en la planificación: Tiene que ser tiempo de calidad, con concentración y un interés real. Mientras más enfocado, tranquilo y conectado con el proceso estés, mejores serán los objetivos que te propongas y cómo te sientas con ello.



* Piensa en grande, pero avanza con pequeños pasos: Tener objetivos simples y alcanzables no significa no pensar en grande. Un logro pequeño lleva a uno más grande y así puede tener el efecto de la escalera que conducirá al éxito.



* Aprende las lecciones: Los fracasos son buenas lecciones. El análisis sobre lo positivo y lo negativo en la revisión te ayudará a hacer una buena planificación. Muchas veces, lo negativo es lo que más nos enseña y nos hace tomar mejores decisiones de un año a otro”.



Tiene razón mi amigo Gary. A veces, yo doy un paso atrás, para luego dar dos adelante. Me voy, cuídense.