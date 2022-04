Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una cazuela, pescado frito con sarsa y, para tomar, chicha morada heladita. “María, vengo fastidiado por las imágenes del maltrato a dos policías retenidos por una turba de manifestantes en Ica, que además los golpearon para luego canjearlos por un dirigente detenido. Desde hace un buen tiempo, los distintos gobiernos utilizan a los efectivos del orden de manera política y los mandan a controlar desmanes, pero prácticamente desarmados. Mientras turbas enajenadas (no los verdaderos trabajadores que exigen alguna reivindicación) los apedrean de manera salvaje, les disparan e insultan como quieren, cuando ellos solo cumplen órdenes y son tan peruanos y gente del pueblo como todos nosotros. Desde el famoso ‘Moqueguazo’, donde un general fue secuestrado por los manifestantes y obligado a pedir perdón, hasta los 23 policías asesinados a mansalva en Bagua, la institución sigue siendo humillada por nuestros gobernantes de turno. Ya basta. A la Policía se le respeta.

Más bien debemos estar agradecidos porque gracias a su trabajo profesional, a sus mártires en todo el país, logramos derrotar al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Qué hubiera sido del país si el famoso Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), al mando del coronel Benedicto Jiménez, no hubiera atrapado al genocida Abimael Guzmán Reinoso. Con la caída del alias ‘Presidente Gonzalo’ se empezó a desmoronar esa maquinaria sedienta de sangre que fue Sendero. Un poco antes fue recapturado Víctor Polay Campos, fundador y cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

También han desarticulado a cientos de organizaciones criminales como los ‘Destructores’, ‘Injertos’, ‘Malditos del Fundo Oquendo’ y otras más. Mucha culpa del maltrato a los uniformados la tienen los jueces y fiscales que los enjuician cada vez que ellos, en legítima defensa o en enfrentamiento franco con el hampa, matan a un delincuente. Pareciera ser que la vida de un hampón vale más que la de un policía. A las pruebas me remito. ¿Qué ONG dedicada a los derechos humanos ha defendido a algún efectivo? ¿Por qué no enjuician al Estado, como hacen en nombre de terroristas, para que sus familias obtengan una indemnización? La policía está para hacer cumplir la ley y vigilar el orden. Por eso está en cada marcha. No para molestar a los que protestan, sino para evitar que rompan todo o roben todo a su paso. Como acaba de ocurrir hace unos días en el centro de Lima, donde turbas entraron a la sede de la Corte Superior de Lima, así como saquearon minimarkets y otros negocios”. Pucha, Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

