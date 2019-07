Cuidemos a los viejitos

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un plato de ají de gallina bien servido y una jarrita con hierbaluisa tibiecita. “María, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú hay más de 3 millones de adultos mayores de más de 60 años. Es común verlos en los parques, en sillas de ruedas o en los hospitales esperando ser atendidos por sus achaques o enfermedades. Pero muchas personas no les tienen ni un poquito de respeto.

Muy por el contrario, en la calle se ríen de ellos, no los saludan, los ignoran o se molestan si se cruzan en su camino. Incluso, muchos hijos se niegan a ocuparse de sus padres ancianos. No los visitan, no los llevan al médico, a ver a sus nietos; simplemente los dejan en el olvido. Pero cuando se trata el tema de la herencia, son los primeros en ir a verlos.

Los ancianos han luchado y hecho hasta lo imposible por su familia, pasando muchas penurias y sacrificios. Lo menos que debemos hacer por ellos es tener gratitud, apoyarlos y hacerles los días más llevaderos en el otoño de su vida.

Los adultos mayores poseen una gran sabiduría y experiencia, dan buenos consejos, podemos incluso aprovechar ese conocimiento y aplicarlo en nuestras vidas. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer por nosotros y viceversa. Por eso, aquí te dejo algunos consejos para ser más tolerantes y comprensivos con los adultos mayores, ellos se lo merecen:

Compañía. Es importante estar al lado de nuestros adultos mayores. Ellos nos necesitan y se sienten felices de estar acompañados.



Conversación. Necesitan distraerse y pensar en cosas alegres. Una simple plática sobre el clima o los deportes, sus recuerdos o alguna broma, será muy bueno para ellos.

Medicamentos. Ellos, en muchos casos, tienen que tomar muchas medicinas y acudir cada cierto tiempo al médico. Hay que recordarles que tomen sus pastillas y acompañarlos en sus consultas y chequeos.



Preguntar. Pueden necesitar un poco de agua, comida, de repente ir al parque o un poco de abrigo. Preguntemos frecuentemente si necesitan algo.

Tecnología. Con el poder del internet podemos hacer que nuestros abuelitos vean programas de su juventud o nuevas series que les puedan interesar. Es cuestión de buscar con ellos y listo.



Amor. Todas las personas queremos que nos aprecien. Hagamos que los adultos mayores se sientan queridos y amados por nosotros. Nunca está de más darles un beso, un abrazo y decirles lo mucho que los queremos”. Tiene razón, mi amigo Gary. Me voy, cuídense.