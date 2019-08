Ahorro es progreso 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco de cabrito con frejoles, arroz blanco graneadito y, para tomar, una jarra con agua de anís calientita. “María, la importancia del ahorro es grande porque se trata de la base del desarrollo. Es fundamental guardar dinero porque esta costumbre nos permite adquirir bienes sin ser esclavos de altos intereses por préstamos leoninos, afrontar gastos inesperados y hasta vivir con tranquilidad si se pierde el trabajo o alguna fuente de ingresos. Un estudio de los alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola encontró que el 41 por ciento de los habitantes de Lima ahorra siempre o casi siempre parte de sus ingresos. Sin embargo, el estudio también muestra que hay personas que no llevan la cuenta de sus gastos y que el 57 por ciento llega a la quincena o fin de mes sin mayores problemas.



Pero lo preocupante es que un 29 por ciento a veces llega a esas fechas sin plata y un 14 por ciento siempre o casi siempre se queda sin un sol. En este último caso, la causa principal es por gastos inesperados y porque no llevan un control de los mismos. Tenemos que comenzar a meternos en la cabeza que es de vital importancia el ahorro, el ‘guardar pan para mayo’ y también tener un control claro de nuestros ingresos y egresos. Aunque se gane poco, siempre es posible ahorrar. Algunos consejos de los expertos para manejar bien nuestro dinero y no sufrir por la falta de él:



*Elimine sus deudas. Es lo primero que se debe hacer antes de ahorrar, pues los pagos de intereses siempre son altos. Luego, en lugar de pagar esos intereses, podrá ahorrar ese dinero.



*Plantéese objetivos. La mejor manera de ahorrar es tener una meta, como un viaje, estudios, la compra de un vehículo, un inmueble, la construcción de la casa, etc.



*Controle ingresos y egresos. Haga un plan por escrito en el que estén considerados todos sus gastos. Estos no deben superar sus ingresos. De lo contrario, elimine gastos superfluos como la compra de golosinas, cigarrillos, alcohol, comer en la calle y otros (pueden sumar cientos de soles al mes y miles de soles al año). También ahorre en electricidad, agua, entre otros.



*Tome vacaciones en casa. En lugar de gastar miles de soles en pasajes, hospedajes, alimentación y otros, considere pasar unas lindas vacaciones en casa, al lado de los suyos. De lo contrario, puede elegir un destino cercano y gastar mucho menos que en un viaje largo.



*Compre solo lo necesario. Haga una lista de lo que necesita cuando salga a hacer compras. Lleve el dinero justo también. Así evitará la tentación de comprar objetivos inútiles”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.