Alcaldes ladrones

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso arroz con pollo parte pierna y su papita a la huancaína con huevito duro y aceituna.



“María, la reciente captura del que fuera alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, nos debe dejar una gran lección para futuros procesos electorales. Hay que tener muy bien chequeados a los candidatos. Por ejemplo, Burgos mintió en su hoja de vida, porque nunca estudió en el colegio de Chepén. Desde ahí ya inició un camino torcido. Se desempeñaba en el distrito más poblado del Perú como un dictador especializado en incrementar de manera ilícita su patrimonio. Por eso fue denunciado por la Contraloría, el congresista Yehude Simon y el Ministerio Público con la procuradora Julia Príncipe, por los delitos de asociación ilícita, estafa, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Junto con él se procesó a su amante y gerenta municipal Jessica Oviedo y a su socio David Nestares. Todos ellos fueron condenados a prisión efectiva, Burgos a 16 años. Pero todos huyeron como las ratas.

Burgos es el primer capturado en un hotel de dos estrellas. Una de sus ultimas fechorías no solo consistió en comprar un sin número de inmuebles, traficar con terrenos del Estado en colusión con mafias de traficantes de tierras, sino se le acusó de la compra irregular de un helicóptero municipal por más de medio millón de doláres que ahora está en desuso. Es una ‘joyita’. En el 2009, la señora Julissa Barboza lo denunció ante la justicia y los medios por no reconocer a su hija. Lo más escandaloso es que la mujer aseguró que tuvo relaciones con Burgos a los 14 años, siendo menor de edad. Burgos, de 35 años, la mandó a Paramonga donde por un tiempo le dio algún dinero, pero nunca reconoció a la pequeña, según denunció la abogada de Barboza, la doctora Rosario Sasieta. Pero no fue la única tragedia en su entorno, pues la madrugada del 16 de febrero del 2014 Carlos Burgos Gonzales (23) fue asesinado de un balazo en el ojo cuando se retiraba de la discoteca ‘Perikos’. Según investigaciones policiales, su hijo, con la venia del papá, estaba involucrado en extorsiones a empresarios y tráfico de terrenos, por lo que se trató de un ajuste de cuentas. Carlos Burgos se encontraba prófugo por más de dos años y había encontrado en un hotel de Los Olivos su guarida perfecta, pues había alquilado el local por un año. Sin embargo, cometió un grave error al ‘encamotarse’ con una sensual bailarina y ahora cantante de cumbia, ‘Melissa’, quien fue una pieza clave por sus continuas visitas al ‘bunker’ del prófugo. Como muchos otros delincuentes, perdió por culpa de una mujer. Recuerden que Dillinger, ‘el enemigo público número uno de Estados Unidos’, murió acribillado por llevar a una belleza a la matinée de un cine”. Pucha, qué historia tan tenebrosa la de ese alcalde. Los vecinos debemos escoger mejor a nuestras autoridades. Me voy, cuídense.