El alcohol daña a la familia

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso ají de gallina con aceituna, arrocito blanco, huevito duro, ajicito molido y una jarra de chicha morada al tiempo.



“María, es terrible el nuevo escándalo protagonizado por el cómico Kike Suero , quien fuera de sí por el consumo de alcohol, se agarró a golpes con su pareja Geraldine Quezada, quien lo denunció en la comisaría de Ica, y acabó encerrado. Incluso en el calabozo se peleó con otro detenido.



Es lamentable lo de Kike Suero, quien cada cierto tiempo aparece metido en hechos delictivos por su problema con el licor y, posiblemente, las drogas. Si este cómico no decide cambiar su vida para combatir su enfermedad, algún día va a aparecer muerto en una calle. Como siempre, quienes más sufren con estas dolorosas situaciones son los hijos. Debe ser traumático para un pequeño ver a su padre no solo en un lamentable estado, sino atacando a su madre como un energúmeno.



Las relaciones dominadas por la violencia, el miedo, las humillaciones y la falta de respeto son las llamadas ‘tóxicas’, pues hacen daño a la pareja y, por tanto, a los hijos. Los especialistas aconsejan identificar si se vive en una ‘relación tóxica’ y saber salir de ella:



Reconozca por qué desea tener una relación. No debe ser ‘para estar acompañado’, ‘porque me siento solo’ ni apenas se termina con alguna persona.



Evite relaciones que lo van a ‘completar’. La pareja no es para llenar ‘vacíos’ sino para compartir, sumar y crecer juntos.



La confianza es clave para una relación saludable. Hay que construirla y respetarla, o será muy difícil recuperarla.



Las redes sociales, la facilidad de conocer gente en Facebook y de ‘chatear’ por WhatsApp no deben ser carta abierta al acoso ni a la infidelidad.



‘Química’ y atracción no es todo. Importan, pero la satisfacción y realización no se basan en la plenitud sexual.



No espere sentir que ‘ya no soporta’. Es peligroso, pues alguno de los dos, en cualquier momento, podría reaccionar con mayor impulsividad y violencia.



El noviazgo es necesario y bonito. Importante para conocer más a la pareja, a su familia, identificar diferencias. Habrá desacuerdos, pero es vital compartir valores.



Si la pareja está viviendo un drama a causa del alcohol o las drogas, debe buscar ayuda de inmediato. Los que más sufren son los hijos.



Que el miedo o la vergüenza no impida acabar una relación tóxica y denunciar si hay maltrato”. Gary tiene razón, se debe combinar corazón y razón, para que todo funcione con respeto y verdadero amor. Me voy, cuídense.