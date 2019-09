El fotógrafo Gary llegó al restaurante por una sabrosa carapulcra con carne de res y cerdo, arrocito blanco, yuca y rocotito molido. Para tomar se pidió una jarrita de anís tibiecito para la digestión.



“María, leía ayer en Trome que el joven actor mexicano Alan Maldonado Pardo, de solo 26 años, quien es nieto de la conocida actriz Helena Rojo, fue condenado a más de seis años de cárcel por intentar llevar más de 50 cápsulas de cocaína que había ingerido. Increíble cómo este chico, que participó en la serie ‘La rosa de Guadalupe’, puso en grave riesgo su vida, aunque la policía reveló que ya había realizado algunos viajes similares al Perú, por lo que se supone que llegó a trasladar droga de la misma manera.



Algunos casos parecidos he visto en el programa Alerta Aeropuerto, que emite Latina, donde mujeres hasta utilizan a sus pequeños hijos para despistar a la policía. Cuando las detienen, los niños son testigos de ese triste espectáculo que los marcará de por vida.



¿No piensan estas personas en lo mal que le hacen a su familia? Estos casos deben servir de ejemplo. Lo mejor que puede hacer un joven es aprovechar el tiempo y estudiar. Además, dedicarse a un trabajo honrado y vivir su realidad. Es decir, si ganas mil soles, adecúate a ese presupuesto. Eso no quiere decir que te conformes, pues debes trabajar duro para mejorar tu situación y la de tu familia. No hay otra forma, salvo que recibas una herencia o ganes la lotería. Piensa en grande, pero pisando tierra. Los expertos dan consejos para una vida alejada de los problemas:



Antes de tomar una decisión sobre algún tema, detente a pensar en las posibles consecuencias.



Evita pasar tiempo con personas negativas. Aléjate de aquellos cuya conducta parece riesgosa. Relaciónate con gente inteligente, emprendedora y decente.



No des demasiada importancia al dinero. Uno no es feliz por tener más. Recuerda que los verdaderamente ricos son los que necesitan menos para ser felices.



No pierdas tiempo tratando de adquirir más de todo. Céntrate en la calidad de tus posesiones, en tus amigos y la familia. Valora lo que tienes y lucha por protegerlo.



Estudia, actualiza tus conocimientos y trabaja duro para mejorar tu situación. Ten paciencia y no desesperes por conseguir todo pronto, pues podrías cometer errores.



Trata de no mentir, respeta las leyes y a las personas. Sonríe hasta cuando no tengas ganas de hacerlo.



No culpes a los demás por tus tropiezos. Asume tu responsabilidad y trabaja para no cometer la misma equivocación. El fracaso no existe, solo la experiencia.



Evita obsesionarte con el pasado o el futuro. Concéntrate en el momento actual. Esto reducirá tus niveles de estrés y hará maravillas con tu salud mental”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.