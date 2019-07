Alerta por delincuentes

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sudadito de pescado con arroz blanco al costado, jugo de limón, rocotito y una limonada calientita. “María, los peruanos sabemos que todos los días corremos el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Asaltantes, ‘cogoteros’, ‘raqueteros’, secuestradores, extorsionadores, violadores y tantas otras lacras andan al acecho por las calles. Muchos se hacen pasar por honrados taxistas y colectiveros, y de esa forma roban, lesionan y matan.

Es lo que pasó con un joven que a fines de octubre del año pasado tomó un taxi en Independencia acompañado de una chica. En el camino, tres pistoleros subieron y los secuestraron. Se los llevaron a una casa en un cerro, donde a él lo golpearon para que les dé la clave de su tarjeta bancaria y luego lo mataron. A la joven, amenazaban con violarla y matarla, pero se salvó de suerte.

Muchas personas toman colectivos y no saben si el conductor es una persona honrada o un criminal. Algunos consejos para no ser víctimas:

Toma buses de líneas establecidas. A veces es difícil por el apuro y subimos a un taxi o colectivo informal. Mucho cuidado.



Asegura bien tu hogar. Invierte en mejores candados, chapas y rejas. Hasta en un sistema de videos y alarma. Estos últimos ya no son tan caros.

Organízate con tus vecinos. Establezcan acciones de seguridad. Pueden contratar un vigilante, poner cámaras en la calle, un sistema de alarmas, intercambien teléfonos para estar comunicados.



Cuidado al llegar a casa. También cuando sales, porque puede haber delincuentes cerca. No mantengas una ruta ni un horario igual, varía.

No salgas con joyas ni dinero. Evita llamar la atención con el celular, el reloj o dinero. Lleva solo lo necesario. Procura no cargar tus tarjetas bancarias.



Si conduces tu vehículo, maneja siempre atento a lo que ocurre alrededor. Si te asaltan, no te resistas. Los delincuentes actúan decididos a todo y siempre están armados. Este consejo vale para todos.

Evita lugares peligrosos. Zonas en las que hay delincuencia, tampoco camines por lugares apartados u oscuros. Anda acompañado siempre que puedas.



Si tienes un familiar que llega de noche, espéralo en el paradero con otras personas.

Si te ves en medio de un tiroteo, agáchate y busca de inmediato ponerte detrás de una pared o un vehículo. Si no los hay, arrójate al piso y cubre tu cabeza. Si estás con niños, protégelos con tu cuerpo.



No retires importantes cantidades del banco ni de los cajeros automáticos. Solo lo necesario. Hay delincuentes que matan por unas monedas”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.